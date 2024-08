Richard Ríos, en los planes de un grande de la Premier League: Palmeiras pide 15M por el colombiano

La Copa América llegó a su fin hace semanas con la victoria de Argentina frente a Colombia. Más de un futbolista destacó, como el propio James Rodríguez quien se llevó los laureles por ser el de mayor rendimiento durante el campeonato. En esa línea, su compatriota Richard Ríos no se queda atrás, actual jugador de Palmeiras y que fue una pieza fundamental en el esquema de Néstor Lorenzo para llevar a la selección cafetera a la final. El extremo además de ser la sensación llamó la atención de clubes del continente europeo.

Inició su carrera en el balompié brasileño y enseguida dio el gran paso a Palmeiras para confirmar que su atrevimiento al tocar la pelota y controlarla como sabe, no es ninguna coincidencia. Su techo fue en la Copa América y Palmeiras, tras la salida de Endrick, teme que se vaya por menos del dinero que pide; sin embargo, la Premier League, precisamente Manchester United, ejecutó una lista de mediocampistas que cumplen con los requisitos para ser dirigidos por Erik Ten Hag. Richard Ríos está en esa selecta lista y tiene altas chances de ser llamado.

El valor de Ríos aumentó significativamente después del torneo con la escuadra colombiana, llegando hasta valer, según Transfermarkt, 10 millones de euros. Esto provocó que más de un equipo se postulara con el claro objetivo de atraer la atención del antioqueño. Según información de ‘Sky Sports’, Richard Ríos compite con el noruego Sander Berge (Burnley) y el francés Youssouf Fofana (AS Mónaco) con el fin de recalar en Old Trafford y ser el nuevo engreído de Erik Ten Hag.

