Salvó a CR7 y al Madrid en Lisboa y Milán: ahora define entre la MLS, la liga saudí o ¿Sudamérica?

Sergio Ramos se convirtió en agente libre luego de finalizar su contrato con el Sevilla de España. El histórico defensa del Real Madrid, recordado por sus goles en las finales de Champions de Lisboa y Milán, analiza cuidadosamente dónde jugará sus últimos años de carrera.

A sus 38 años, Ramos ha recibido ofertas de clubes de la Saudi Pro League, la MLS y, recientemente, un destacado club sudamericano se ha unido a la lista de pretendientes.

Se trata del Vasco da Gama de Brasil, una de las instituciones más grandes de Río de Janeiro y el deporte de ese país.

Según informó BolaVip, Edmundo, un futbolista histórico de ese club, que tuvo un paso por el Madrid, reveló que Ramos fue ofrecido a ese club y habló de las posibilidades de que se haga el traspaso.

“Un agente muy importante de Río de Janeiro, el mánager de Marcelo, vino a nosotros ofreciéndonos a Sergio Ramos. Empezamos a hablar y el defensor pidió un sueldo muy alto”, comenzó.

En ese sentido, Edmundo remarcó: “Claro que sería fantástico, él está entrenando y quiere jugar, pero la petición es absurda”.

De esta forma, habrá que esperar a ver si Ramos decide bajar sus pretensiones para llegar a competir en una de las ligas más exigentes del mundo.

En el transcurso del fin de semana Corinthians cerró el fichaje de Memphis Depay. El neerlandés de 30 años superó los chequeos médicos y viajará a Brasil para firmar un contrato hasta diciembre de 2025 con la entidad.

La noticia fue confirmada por el periodista Fabrizio Romano, quien aseguró que “solo resta la firma” para oficializar el fichaje del exAtlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester United y Olympique de Lyon.

🚨🇧🇷 Memphis Depay to Corinthians, here we go! Deal done on contract valid until 2026.



Dutch forward agreed on terms days ago but now also contracts are ready — as Depay completed medical tests today.



Medical done in Holland and green light arrived, just waiting to sign. 🔐🇳🇱 pic.twitter.com/hWipyNQ8zW