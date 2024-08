Sonríe Gallardo : la despedida de un ex compañero de Messi que deja la Liga MX para sumarse a River

El volante argentino Maximiliano Meza escribió una emotiva carta para despedirse de Monterrey de México, club en el que militó durante los últimos 5 años y fue campeón de todas las competencias. El futbolista de 31 años surgido de Gimnasia y Esgrima La Plata acaba de ser transferido a River Plate.

A través de una publicación en redes sociales, Maxi Meza escribió: “Hoy que pasaron varios días de esta decisión, la cual fue muy difícil, les quiero agradecer por dejarme ser parte de su hermosa historia. Fueron cinco años y ocho meses de los que me llevo recuerdos muy bonitos que quedarán en mí para toda la vida”.

En ese sentido, agregó: “Hoy me voy vacío y eso es una satisfacción grande porque siento que di todo de mí, me deja tranquilo que siempre traté de estar dentro de la cancha dando todo, ya sea en los momentos buenos y más aún en los malos. ¡Muchas gracias por todo Monterrey!”.

Meza llegó a Los Rayados en 2019 desde Independiente de Avellaneda, donde consiguió la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018.

En el elenco de la Liga MX, en tanto, anotó 37 goles en 239 partidos y ganó el torneo Apertura 2019, la Copa de Campeones de la Concacaf en 2019 y 2021, la Copa MX en la temporada 2019-2020, además de quedar en el tercer lugar en el Mundial de Clubes de 2019.

Durante su carrera, Meza tuvo el privilegio de ser compañero de Lionel Messi en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Es una decisión personal y también familiar. Me voy feliz, agradecido y orgulloso de haber pertenecido a esta Institución. Ser Rayado se vive con pasión“.



"Me hicieron conocer un Club increíble y me llevo recuerdos muy bonitos para siempre".🎙️Maximiliano Meza.💙🤍 pic.twitter.com/hEYvmAl2BP