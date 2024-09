The Last Dance: Suárez confirma que deja de la Selección de Uruguay; el viernes es su último partido

Luis Suárez convocó a una conferencia de prensa para confirmar la noticia que ningún uruguayo quería escuchar: el viernes ante Paraguay será su último partido con La Celeste. Después de 17 años, el máximo goleador histórico del combinado nacional dice adiós.

Visiblemente emocionado por el momento, Suárez manifestó: “Quiero que sepan que en día viernes y me cuesta decirlo, será mi último partido con la selección de mi país. Es algo que lo venía pensando, lo venía analizando, es el momento indicado. Lo voy a jugar con la misma ilusión que jugué el primero en 2007”.

En ese sentido, “Lucho” consideró que “di todo lo que podía por la Selección, el máximo” y remarcó: “No tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a cada hincha uruguayo que me alentó en los últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado. Tengo 37 años, el próximo Mundial está lejos. Me reconforta que no me hayan retirado las lesiones o que ya no me llamaran”.

😞 "𝐒𝐞𝐫𝐚́ 𝐦𝐢 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧"



Luis Suárez confirmó en conferencia que se retira de 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



Asimismo, explicó por qué decidió retirarse en Eliminatorias y no tras el partido por el tercer puesto correspondiente a la Copa América 2024. “Me había puesto el objetivo de la Copa América, podría haberlo hecho ahí. Pero analizando las situaciones, el DT me hizo saber que contaba conmigo y dije “¿por qué no hacerlo con mi gente en el Centenario?”, reveló Suárez.

El delantero del Inter Miami, además, detalló: “Cuando llegó la reserva para estas fechas realmente me puse analizar si ahora, después o continuar como si nada. Lo hablé con mi mujer, me dijo que hiciera lo que yo sintiera. El corazón me pidió cerrarlo de la manera que quiero, creo que me he ganado ese derecho. Estoy recibiendo muchísimo cariño, eso a uno lo enorgullece”

Suárez y su “The Last Dance”

La última función de “Lucho” con La Celeste será este viernes ante Paraguay en el mítico Estadio Centenario, en un duelo correspondiente a la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. “El día viernes espero que sea algo inolvidable para mí, para mi familia y para la gente, con el esfuerzo que hace para ir. Espero una linda fiesta y que gane Uruguay”, expresó Suárez.

La carrera de Lucho

Suárez debutó con Uruguay ante Colombia en febrero de 2007 y disputó 142 partidos, en los cuales marcó 69. Es el máximo goleador del seleccionado de ese país.

Disputó cuatro mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, consiguió la Copa América 2011.