Acusan a Alejandra de Hannover de graduarse gracias a pagos de Carolina de Mónaco a sus profesores

Este año 2024 ha significado un momento realmente importante dentro de la Casa Real de Mónaco. En especial, para la familia que ha formado Carolina de Mónaco. Pues, a pesar de que no parece que vaya a tener nadie cerca del trono, la hermana de Alberto de Mónaco se ha estado esforzando para convertir a sus hijos en personas muy bien cualificadas. Una situación a la que ha llegado exitosamente Alejandra de Hannover, la cual, este pasado mes de octubre, se graduó en la Universidad de Columbia en París.

Sin embargo, como ya es costumbre, dentro de la Realeza de Mónaco, no hay una alegría que no vaya acompañada de una decepción o polémica. En este caso, estamos hablando de la posibilidad de que el título de graduada universitaria de Alejandra de Hannover podría estar manchado. Y es que, según desvelaron fuentes desde Francia, la hija de Carolina de Mónaco no se ganó, justamente, su título de graduada en Historia y Literatura, el cual, según hemos podido saber, se lo habría llevado a base de pagos secretos.

Unas graves acusaciones sobre Alejandra de Hannover

Ante esta situación, no han sido pocas las teorías que indican que el rendimiento escolar de la Princesa, estaba muy lejos de ser el propio de un alumno de primer nivel. Sin embargo, dada la grandísima influencia por parte de su familia y, según ciertas fuentes, pagos secretos por parte de Carolina de Mónaco, acabaron generando que Alejandra pudiera salir este pasado mes de octubre, como licenciada en Historia y Literatura. Un honor que Carolina espera usar a su favor, en caso de cambio de planes en la sucesión de Alberto II, pues considera que su hija es la más preparada de toda la línea de sucesión de la familia Grimaldi.

Sin embargo, todo ese honor y reputación está pendiente de un hilo, ya que, si se acabara confirmando que el título de Alejandra de Hannover fue comprado, podríamos estar ante uno de los grandes escándalos de la Realeza de Mónaco. Sin embargo, según hemos podido saber, desde la universidad y la Casa Real, el hermetismo respecto de ese tema es absoluto.

La hija de Carolina no fue nunca un ejemplo académico

La realidad es que, tras nacer una cuna de oro, la motivación para esforzarse en los estudios es mínima. Algo que fuentes cercanas siempre han destacado, por parte de una Alejandra que, a sabiendas de que su vida está más que resuelta, no fue nunca un ejemplo de buena estudiante, algo que contrasta con su título de graduada.