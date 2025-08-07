Alfonso Guerrero, el que fuera marido de Letizia, encuentros con Felipe VI y nuevo compromiso matrimonial

Alfonso Guerrero es mucho más que “el exmarido de la Reina Letizia”. Nació en Mérida en 1962 y ha dedicado gran parte de su vida a la docencia y la escritura. Fue profesor de Lengua y Literatura y ha publicado más de una docena de libros. Amante de las letras y de perfil discreto, ha sabido mantenerse alejado del foco mediático pese a su vínculo con la Familia Real.

Conoció a Letizia Ortiz cuando ella era su alumna en el instituto Ramiro de Maeztu. Su relación duró años, hasta que en 1998 decidieron casarse en una ceremonia civil en Almendralejo. El matrimonio duró poco. Un año después ya estaban separados. Letizia iniciaba su carrera como periodista, y la distancia terminó por enfriar el vínculo.

Desde entonces, Guerrero ha preferido mantenerse al margen. Nunca ha concedido entrevistas hablando de su exmujer. Tampoco ha escrito memorias ni aprovechado su historia personal para ganar visibilidad. Siguió con su trabajo en institutos públicos de Madrid y se volcó en la literatura, con títulos que abordan temas complejos, pero siempre desde la ficción.

Incluso cuando algunos quisieron ver referencias a Letizia en sus novelas, él lo negó con firmeza. “No escribo sobre mi vida”, llegó a decir. Y lo ha demostrado con hechos.

Felipe VI y un nuevo capítulo personal

A lo largo de los años, Alfonso ha coincidido en algunos actos culturales con el Rey Felipe VI. Según él mismo ha contado, los encuentros fueron breves, correctos y sin ningún tipo de tensión. Todo en un marco de respeto mutuo. Guerrero nunca ha hablado mal ni de Letizia ni de la Casa Real.

A pesar de los rumores sobre posibles acuerdos de confidencialidad, él ha asegurado públicamente que nunca ha recibido dinero ni presiones para guardar silencio. Simplemente no tiene interés en hablar de un pasado que, para él, ya no forma parte de su vida actual.

En lo personal, volvió a encontrar el amor. En 2019 se casó por lo civil con María Dolores Corral, amiga de su juventud. Ella también es profesora y madre de dos hijas. La boda fue discreta, lejos de cámaras y titulares. Como casi todo en la vida de Alfonso, se celebró con naturalidad y sin grandes aspavientos.

Hoy, Guerrero sigue escribiendo. Vive tranquilo, alejado del ruido, apostando por una vida sencilla. Una decisión poco común cuando se ha tenido tan cerca a la realeza.