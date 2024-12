Así fue la Navidad que rompió la relación entre Kate Middleton y Meghan Markle, desde ahí no se pueden ver

Desde que llegó a Buckingham, siempre ha habido serias dudas respecto de la actitud de Meghan Markle, la cual nunca fue tan bien vista como Kate Middleton. En este sentido, mientras que Kate traía consigo las buenas forma británicas, propias de la Realeza y la aristocracia de Inglaterra, no sucedía lo mismo con una Meghan Markle a la quesiempre ha caracterizado una forma de entender la vida mucho más abierta y cercana a lo que piensan en Hollywood. Algo que nunca acabó de gustar en Buckingham, donde reina el tradicionalismo inglés, en lugar de la forma de ser estadounidense.

Ante esta situación, no habrían sido pocas las discusiones entre Meghan y el resto de los miembros de la Casa Real. Hecho que, según han revelado desde Gran Bretaña, llegó a su punto de mayor tensión en la Navidad de 2019, cuando una actitud de Meghan, la llevó a tratar realmente mal a los hijos de Kate Middleton, los cuales, mientras jugaban, habrían molestado a la actriz, la cual, no habría dudado en hablar de muy malas formas a Jorge y Charlotte. Algo que desató la ira de Kate Middleton. Y es que, si Kate no permitirá que nadie hable mal a sus hijos, menos se lo permitiría a su enemiga, Meghan Markle.

Desde ese punto, Kate y Meghan no se pueden ver

En este sentido, la cena Navidad de 2019, la última que se celebró con cierta normalidad en la Casa Real de Inglaterra, marcó un punto de inflexión, pues, desde ese desafortunado momento por parte de Meghan Markle, Kate Middleton le juró una animadversión que se ha perpetuado con el paso de los años. Y es que, como cuentan desde Inglaterra, desde ese momento, no se habrían vuelto a dirigir la palabra en privado, donde todo el mundo sabe que se detestan mutuamente.

Una relación, la de Kate y Meghan que siempre había estado enturbiada por unas acusaciones cruzadas que, comenzaron por los celos de la actriz por la buena relación entre Kate Middleton y Harry y que continuó por las acusaciones de la Princesa de Gales sobre la poca idoneidad de la actriz como Duquesa de Sussex.

Dos mujeres contrapuestas

Ahora, con Meghan ya lejos de la Casa Real, las posiciones entre Kate y Meghan están absolutamente contrapuestas. Pues, mientras que Kate sigue siendo la sucesora ideal al trono, la actriz sigue siendo considerada esa oveja negra por culpa de la cual, Harry de Sussex no está vinculado a la Realeza.