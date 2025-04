Aumenta la preocupación en Zarzuela por el verdadero estado de la Reina Sofía

No están siendo los meses más sencillos para la Reina Sofía. La madre de Felipe VI no ha hecho más que recibir golpes emocionales por todos lados y por todos los motivos habidos y por haber. Y es que cuando no se trata de un nuevo escándalo con Juan Carlos I como principal protagonista, se trata de un nuevo enfrentamiento con Letizia o de una nueva mala noticia sobre el estado de salud de Irene de Grecia, lo que ha acabado minando el ánimo de la emérita, que cada vez está más apagada a nivel psicológico.

Tal y como han asegurado fuentes cercanas a Zarzuela, en Casa Real comienzan a estar verdaderamente preocupados por el estado de salud de la esposa de Juan Carlos I. En este sentido, las personas que tratan cada día con la emérita han detectado una importante caída en su estado de ánimo. Le cuesta mucho sonreír y parece estar preocupada a todas horas. Ya no disfruta de la vida, ahora parece que la sufre más que otra cosa.

La realidad es que estos últimos meses no han sido nada sencillos para Doña Sofía. Sin embargo, lo que la ha acabado de hundir ha sido que, esta pasada semana, por orden directa de Letizia, no pudiera acudir al funeral del Papa Francisco. Y es que la consorte amenazó con no acompañar a Felipe VI en caso de que Sofía viajara al Vaticano, lo que dejó a la emérita en casa y sin poder dar el último adiós a Francisco.

La Reina Sofía vive en constante preocupación

Además, por si no fuera poco con el mal ambiente que se respira con Letizia, la Reina Sofía también debe hacer frente a las constantes novedades sobre las infidelidades por parte de Don Juan Carlos. Pues, si no se trata de Bárbara Rey o Corinna, es por una nueva mujer que asegura haber mantenido relaciones íntimas con la esposa de la Reina Sofía.

Así pues, todo este cúmulo de situaciones adversas ha acabado dejando muy tocada psicológicamente a la Reina Sofía, que ha sufrido un importante bajón anímico que ha generado seria preocupación en Zarzuela, donde necesitan el apoyo de los médicos para poder mantener controlada y estable mentalmente a la emérita.