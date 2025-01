Camilla Parker Bowles amenaza con contar toda la verdad si el Príncipe Guillermo la saca de Buckingham

La salud de Carlos III sigue siendo muy preocupante. El cáncer del monarca inglés no remite y en Buckingham ya comienzan a temerse lo peor respecto del futuro de un Carlos III al que pocos auguran un final alegre. Situación que ha llevado a muchos, a plantearse qué será de Camilla Parker Bowles, una vez su marido y Rey de Inglaterra no esté presente. Pues, dentro de Buckingham no tiene ningún tipo de apoyo. Más bien todo lo contrario, pues ni Guillermo de Gales ni Kate Middleton pueden soportar a la Reina consorte, la cual podría acabarse viendo apartada de la Realeza.

Ante esta tesitura, según cuentan fuentes cercanas a la Casa Real, la Reina Camilla no tiene intención de poner ningún tipo de facilidad en cuanto a su salida de la Realeza. Pues, si hay algo que Camilla Parker Bowles tiene claro, es que no va a perder ninguno de los privilegios de los que disfruta actualmente, por el simple hecho de ser la esposa de Carlos III.

Es por este motivo que, Camilla teme que Guillermo de Gales la despoje de todo privilegio y la destierre de Buckingham. Una situación que llevaría a la Reina Camilla a perder todo lo que ahora tiene por decreto y la dejaría en una posición mucho peor que la que ostenta ahora, donde vive rodeada de lujos.

Camilla atacará si Guillermo no la respeta

Con la amenaza de ser desterrada de Buckingham, Camilla Parker Bowles ya ha dejado claro a Guillermo que, si la echa, va a tener graves problemas a nivel de imagen. Y es que, como Reina que es, conoce todos los secretos que se esconden dentro de la Casa Real de Gran Bretaña. Unos secretos que podrían afectar directamente a la imagen del heredero al trono, que sabe que, si Camilla habla, podría generar un auténtico terremoto dentro de Buckingham, donde no se pueden permitir más golpe a su imagen pública, la cual ya está lo bastante dañada.

Así pues, como respuesta a la amenaza de ser desterrada, Camilla Parker Bowles ya ha comenzado a jugar sus cartas. Pues, sabe que sin Carlos III deberá ser ella misma la encargada de defenderse de los ataques de Guillermo, Kate y cualquier otro miembro de la Casa Real que la quiera fuera.