Camilla Parker Bowles planea una venganza inaudita para Meghan Markle y el Príncipe Harry

Las relaciones dentro de la Casa Real de Gran Bretaña hace años que están lejos de ser ideales. La realidad es que no hay nadie en Buckingham que se lleve bien. Sin embargo, están obligados a esconder todo ese rencor y odio cada vez que aparecen de cara al público. En este sentido, si hay alguien que se lleva especialmente mal, son los Duques de Sussex y Camilla Parker Bowles. De hecho, Harry y Meghan son los únicos que se han atrevido a hacer público que se llevan muy mal con la esposa de Carlos III.

La mala relación comenzó cuando Camilla llegó a la familia Windsor, momento en el que Harry, acompañado de Guillermo, pidió encarecidamente a Carlos III que no se casara con Camilla Parker Bowles, a la que consideraban una mala persona y alguien que no debía formar parte de la Casa Real. Una petición a la que Carlos III no accedió y que acabó provocando que la consorte guardara un profundo rencor hacia los hijos de Carlos III.

Ante esta situación, la relación entre Camilla y el Príncipe Harry fue empeorando de forma constante y, según han revelado fuentes cercanas, llegó a un punto álgido cuando Meghan Markle se casó con Harry. Pues, Camilla, al igual que muchos otros miembros de Buckingham no encajó nada bien con la actriz, a la que siempre trató especialmente mal. Generando así un mal ambiente que acabó con los Duques de Sussex abandonando la Casa Real.

Camilla tiene lista la peor de las venganzas

Dado que la relación de Harry y Meghan con el resto de los Windsor es inexistente, Camilla estaría tratando de convencer a Carlos III para que no solo dejara sin herencia a los Duques de Sussex, sino para que también sean sus nietos, Archie y Lilibet, los que paguen las consecuencias. Pues, Camilla Parker Bowles habría presionado para que su marido deje sin ninguna herencia a los hijos del Príncipe Harry. Una venganza que daría donde más les duele a los Duques de Sussex.

Así pues, como respuesta a la pésima relación que guarda con Harry y Meghan Markle, Camilla Parker Bowles estaría convenciendo a su marido, para no dejar ni una libra de su patrimonio a sus nietos, Archie y Lilibet.