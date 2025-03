Carlos III llama desesperado al Príncipe Harry por la gravedad de la situación

Carlos III se encuentra en un punto crítico de su vida. El Rey de Inglaterra ha recibido las peores noticias posibles por parte del equipo médico de Buckingham, donde ya ha advertido a todos los miembros de la Casa Real de Gran Bretaña, de que si no cambia radicalmente la situación en la que se encuentra Carlos III, su vida podría correr un serio peligro. Después de más de un año de tratamiento, el monarca inglés no ha sido capaz de hacer que el cáncer de colon remita y si no comienza a responder a los tratamientos, el padre de Guillermo y Harry podría tener un solo año más de vida.

Ante esta situación desde Buckingham han comenzado a planear todos los cambios necesarios para hacer que Carlos III pueda ceder la corona de la mejor forma posible y que, de paso, pueda estar en paz, a lo largo de los últimos momentos de su vida. En este sentido, el Rey de Inglaterra ha pedido conocer a sus nietos, Archie y Lilibet para poder descansar en paz de forma definitiva.

Sin embargo, a pesar de los infinitos esfuerzos por parte de Carlos III a la hora de poder contactar con los hijos de Harry y Meghan Markle, la actriz no está por la labor de permitir que su suegro pueda conocer a sus hijos. Y es que Meghan considera que los Windsor son una pésima influencia y no quiere que Archie y Lilibet tengan nada que ver con su familia paterna.

Carlos III llama desesperado a su hijo

La realidad es que Carlos III está muy afectado por la imposibilidad de conocer a sus nietos. No quiere morir sin haber hablado con ellos. Es por este motivo que, tal y como aseguran desde Estados Unidos, el Rey de Inglaterra habría estado llamando a Harry de forma insistente para tratar de convencerlo de que le presente a sus hijos, Archie y Lilibet. Una petición que, hasta que no tenga la luz verde por parte de Meghan Markle, no se va a hacer realidad.

Así pues, Carlos III está desesperado por ver por primera vez a sus nietos por parte del Príncipe Harry. Una situación que tiene muy intranquilo al Rey de Inglaterra que si no recibe el visto bueno de Meghan Markle, no va a poder descansar en paz.