Camilla Parker Bowles recibe la peor noticia, su enfermedad no remite y como Carlos III, su vida peligra

No están corriendo tiempos sencillos para Camilla Parker Bowles. La Reina consorte no solo está teniendo que ver como su esposo, el Rey Carlos III está luchando contra un complicado cáncer de colon que no acaba de remitir, sino que también está ella misma, luchando contra una complicada infección de pecho que no le permite llevar la vida que lla quisiera.

En este sentido, lejos de estar cada vez mejor, los médicos están ciertamente preocupados por el complicado cuadro que presenta una Camilla que, semanas después de haber cancelado su agenda pública, está decidida a volver a aparecer en los actos en los que es reclamada, sea cual sea su situación de salud. Algo que ha alarmado a todos los especialistas, que han pedido a Camilla que guarde reposo y se aleje de sus antiguas aficiones como la bebida.

Dos semanas y sigue sin recuperarse

Pese a que fue hace ya dos semanas cuando Camilla Parker Bowles y su equipo médico daban lo noticia sobre su delicado estado de salud y su infección de pecho, la realidad es que la Reina consorte no acaba de hacer limpio, pues, aunque por ahora, no se sufre por su vida, la realidad es que si no remite la enfermedad, sí que habrá motivos para preocuparse por el desenlace de una mujer que hasta ahora, había mostrado una salud de hierro. Sin embargo no es capaz de vencer del todo su infección de pulmón.

Sin embargo, pese a no acabar de estar completamente sana, Camilla está decidida a hacer como Carlos III y no piensa alejarse durante más tiempo de la vida pública, pues al igual que su marido, considera que su cargo es de gran importancia y que no puede abandonar así como así sus responsabilidades.

La preocupación cada vez es mayor

A sus 77 años, Camilla ya no tiene edad para tentar a la suerte y dejar de hacer caso a lo que le recomiendan los médicos. Y es que, si no guarda reposo y mejora sus hábitos, especialmente con el alcohol, Camilla puede acabar dando un susto fatal a la Casa Real, donde ya sufren por el desenlace, no solo de Carlos III, sino también por el de Camilla Parker Bowles.