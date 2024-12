Camilla Parker Bowles vive aislada, sin contacto y rechaza hablar con el Príncipe Guillermo y Kate Middleton

El carácter y forma de entender la vida de Camilla Parker Bowles siempre ha generado cierta controversia. La Reina de Gran Bretaña no destaca por ser una persona con vistas modernas y adaptadas a unos nuevos tiempos en los que la tecnología no da tregua, con cambios constantes a los que no parece que se esté acostumbrando una Camilla que está cada vez más alejada del mundo y de los suyos.

Tan es así, que, como han confirmado fuentes cercanas a la Casa Real británica, la reina vive absolutamente aislada de los suyos, dado que no está por la labor de aprender a usar los teléfonos inteligentes ni nada relacionado con internet y nuevas tecnologías. Hecho que ha provocado que el contacto entre Camilla y sus seres más cercanos se haya convertido en algo poco habitual y limitado a las visitas presenciales a la casa de la Reina.

Un grupo del que Camilla se excluye

En este sentido, según hemos podido saber, el rechazo de Camilla Parker Bowles a los teléfonos móviles ha provocado que no pueda formar parte del grupo de Whatsapp que forma en núcleo duro de la Casa Real, donde se centra gran parte de la comunicación interna e íntima entre los Príncipes de Gales y los Reyes. Un espacio en el que solamente estarían Guillermo, Kate Middleton y un Carlos III que sí se ha modernizado y adaptado a esta tecnología que tanto repudia Camilla Parker Bowles, que no quiere formar parte de ese grupo.

Dicha situación ha provocado que Camilla viva en una especie de burbuja, absolutamente aislada del resto de miembros de la Casa Real, provocando que la comunicación con ella sea muy precaria, ya que se limita a las visitas de Guillermo y Kate allá donde resida Camilla, algo que provoca que los mensajes lleguen mucho más tarde, si es que pueden llegar.

Camilla vive en su propio mundo

Sin embargo, esta situación de incomunicación no parecer que afecte en nada a la Reina Camilla, que vive muy tranquila en su espacio particular y totalmente aislada del resto. Pues, a decir verdad, la relación de Camilla con los Príncipes de Gales es ciertamente tensa y mala, de modo que no estar en ese grupo de WhatsApp seguro que le ha ahorrado más de una discusión.

Así pues, Camilla Parker Bowles vive absolutamente aislada e incomunicada del resto de miembros de la Casa Real por su decisión de rechazar cualquier tecnología que le pueda facilitar la vida y la comunicación.