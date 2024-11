Carla Vigo, la sobrina de Letizia, protagonista para mal en las madrugadas de Madrid

Carla Vigo ha vivido en una montaña rusa a raíz de la muerte de madre. Desde entonces ha mantenido en vela a sus familiares porque no han sido pocas las situaciones que ha enfrentado producto de los inconvenientes de salud mental que ha presentado.

La sobrina de la actual reina ha vivido momentos muy duros desde el suicidio de su madre y las malas decisiones y amistades la han llevado por un camino contrario al quisieran sus familiares y esto lo ha confirmado Christina Rapado, amiga de Carla, quien mencionó en una entrevista a “La Razón”, que “ella se rodea de un grupo de satélites, unas amistades que no le vienen bien y la llevan por el mal camino”.

Decisiones que la alejan hasta de sus sueños

La actriz ha señalado que lo mueve para hablar sobre esto es la preocupación por su amiga. Asegura que siempre la ha querido mucho y la ha tratado como a una hermana. Menciona también que sugirió a Carla le colaborará en "Sole", el nuevo corto que he hecho con Antonio Resines, a lo que Vigo se negó en su momento.

Rapado considera que las amistades que frecuenta Carla solo le hacen daño y la alejan de sus sueños, fueron “Ellos quienes le recomendaron que no participará en ‘Sole’, hecho del que, presuntamente Carla se arrepiente porque el proyecto ha despegado muy bien.

Otra de las declaraciones que hace la amiga de Carla, que preocupa a su entorno más cercano, es que estas amistades solo la llevan de fiesta. Celebraciones sin medidas que la mantienen constantemente en la vida nocturna de Madrid, y que con sus antecedentes de salud mental, no le favorece en nada este estilo de vida. Agrega además que el supuesto representante de Vigo solo le “chupa la sangre”.

Los padres de Letizia están muy preocupados

Los abuelos de Vigo han estado siempre para la joven desde que su madre falleció. Hace un tiempo fue noticia que los padres de Letizia estaban muy preocupados porque su nieta Carla vivió un accidente y estuvo hospitalizada. No se supieron las causas del ingreso, pero fue vista en las calles de Chueca con vendas en la cabeza y el cuello.

Sin embargo, son muchos los incidentes que cada cierto tiempo protagoniza Carla Vigo, y que ponen en alerta a sus familiares más allegados. Un pasado difícil con problemas de salud mental no es el mejor terreno para llevar una vida sin controles y malas amistades. A todo este tormento hay que sumar la polémica relación que mantiene con el futbolista Xavi Macías, y que parece no ser la mejor opción para la sobrina de Letizia. El novio no apareció en su cumpleaños, se dice que le ha pedido dinero prestado y que para colmo no estuvo con ella durante el accidente que tanto revuelo causó al verla por las calles vendada. Una relación que aparenta no ser del todo sana, y que complica la situación mental y emocional de Vigo.