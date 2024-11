Carla Vigo recibe una pensión todos los meses de su tía Letizia

En los últimos años, la vida de Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, ha sido objeto de gran especulación mediática. Desde su estilo de vida, hasta sus relaciones personales, cada movimiento de la joven ha sido escrutado por los focos. Sin embargo, uno de los mayores misterios que rodean a la chica es la fuente de sus ingresos.

De acuerdo con diversas fuentes, a pesar de estar un tanto alejada del foco mediático y de la vida cotidiana de su tía, Carla recibe mensualmente una pensión que ha dado mucho de qué hablar.

Carla Vigo es considerada una “boca incómoda”

Maica Vasco en su canal de YouTube aseguró que esta pensión no es casual y tampoco es un gesto de cariño por parte de la consorte. “Dinero no le falta, ya hemos visto que el bolsillo lo tiene bien apañado”, la youtuber argumentó que Letizia no tiene aprecio por su sobrina, porque en ese caso la visitaría, en cambio ha decidido pagarle una mensualidad porque se trata de una “boca incómoda (...) y como sabe cosas, es mejor mantenerla contenta”, detalló.

Además, la experta en la corona española explicó que el dinero suministrado a la hija de Érika Ortiz, no sale del bolsillo de su abuelo, Jesús Ortiz, sino de la familia real. “Hay que recordar que esta señora, el dinero que cobra es de los impuestos de todos los españoles”.

¿Qué ocurre con Carla Vigo?

Según Vasco, la joven ha tenido una recaída y ha sido ingresada nuevamente a un piso tutelado, hecho que presuntamente ha sido silenciado por la Casa Real. Maica Vasco explicó que en cambio la corona ha optado por utilizar a Victoria Federica para tapar esta situación que vive Carla Vigo, una persona que tiene mucho valor dentro de la prensa rosa porque es la prima hermana de la princesa Leonor, heredera al trono español.

“Se han dedicado ahí una serie de periodistas a darle palo a Victoria Federica porque se sentó en El Hormiguero con Pablo Motos (...) porque dicen que ‘Felipe VI y Letizia están muy enfadados’”, señaló la youtuber. De la misma forma, la también abogada precisó que no existe la posibilidad de que el rey de España esté molesto por ese motivo, porque para que su sobrina se presentara en el programa él tuvo que haber dado el visto bueno. Aclaró que quien verdaderamente está molesta por la entrevista es Letizia Ortiz.

Lo cierto es que Maica Vasco aseguró que esta situación de Victoria Federica se utilizó sólo para ocultar el hecho de que mientras Carla Vigo se encuentra en una situación complicada debido a su salud mental, su tía se fue a tomar el sol junto a su familia y a pasarla bien, sin visitarla ni un día. “Ha usado a Victoria Federica para tirar una cortina de humo y que no se hable del escándalo de Carla Vigo”, dijo la experta.

La mujer insistió en que los Borbones están muy unidos, pero mientras eso ocurre Carla Vigo está “tirada por Madrid y nadie le hace ni caso, y encima la prensa no la saca”, presuntamente porque no quieren que hablen sobre el abandono que tiene la joven ni tampoco sobre el origen del dinero con el que se mantiene.