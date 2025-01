Carlos III dejará a los hijos de Kate Middleton y Harry de Sussex, fuera de su herencia

Después de muchos meses tratando de acercar posturas con Harry y Meghan, Carlos III ha llegado a la conclusión de que le será imposible conocer a sus nietos antes de su muerte. Una dura y triste conclusión a la que el monarca inglés ha acabado llegando tras innumerables desplantes por parte de una Meghan Markle que siempre ha reiterado su odio absoluto hacia todo lo que pueda tener algo que ver con la Casa Real de Gran Bretaña. Situación que habría acabado llevando a Carlos III a tomar una decisión absolutamente drástica.

Archie y Lilibet sufren las consecuencias

Ante esta situación absolutamente bochornosa en la que un abuelo no puede ni conocer a sus nietos, Carlos III ha decidido tomar el toro por los cuernos y ha usado su mayor arma para forzar a Meghan Markle y al Príncipe Harry a cambiar su decisión. Y es que, mientras que no tiene la capacidad para desheredar completamente a Harry de Sussex, el Rey Carlos III sí que puede tomar la decisión unánime de no dejar ni una libra de su patrimonio a sus nietos. En este caso, se trataría de Archie y Lilibet, los cuales quedarían absolutamente fuera del testamento de su abuelo, que sí que ha guardado parte de su patrimonio para los nietos de parte de Guillermo y Kate Middleton.

Una decisión, la de Carlos III que suena a ultimátum para los Duques de Sussex que ahora ya saben que si no ceden y permiten que Carlos conozca a sus nietos, Archie y Lilibet se podrían quedar sin una herencia valorada en varios millones de libras. Una situación que acabaría provocando que los pequeños, que no tienen culpa de nada, paguen las peores consecuencias.

Carlos III dejará su herencia muy bien atada

La realidad es que, ante su delicado estado de salud, Carlos III ya ha dejado su testamento atado y bien atado. Pues, mientras que Harry y Guillermo ya tienen pactada su parte del pastel, Carlos también dejaría parte de su testamento a sus nietos Jorge, Charlotte y Louis, junto a otras personas de su máxima confianza.

Así pues, por ahora, los que sí que quedarán fuera del testamento de Carlos III son Archie y Lilibet, a los que el monarca no conoce y a los que no piensa dejar ni una libra, en caso de no poder ver antes de morir.