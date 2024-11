Carlos III es consciente de que su vida se apaga y está dejando órdenes por escrito para después de su muerte

La salud del rey Carlos III se ha visto bastante comprometida en el último año, con un tratamiento fallido para cáncer posterior al diagnóstico de cáncer de próstata, su preocupación aumenta al ver cómo su vida parece extinguirse lentamente y con ello va dejando dicho cómo desea que sean las cosas después de muerte. Su principal petición hacia su hijo Guillermo, futuro rey, es que a Camilla Parker Bowles, su esposa y actual reina consorte, no le falte nada.

El Rey ha ido tomando medidas ante la inminente enfermedad que le ha azotado los últimos meses. Una vida saludable siempre ha sido su bandera y ahora más que nunca mantiene y aumenta sus esfuerzos por un buen estilo de vida basado en el ejercicio físico y una dieta balanceada.

Según Tom Parker Bowles, Carlos III es un “verdadero héroe de la alimentación" quien “practica lo que predica”. En su alimentación siempre ha incluido bien los grupos de alimentos: proteínas, carbohidratos, vegetales y frutas. Toda esta ingesta saludable la combina día a día con caminatas y ejercicios que en este momento de enfermedad le han ayudado a soportar los tratamientos contra el cáncer.

Su preocupación por la reina Camilla

Si el Rey Carlos III no ganara la lucha contra el cáncer su esposa dejaría de ser reina consorte y ésta parece ser su mayor preocupación ante un desenlace trágico. En vida busca dejar todo en orden y aprovecha su buena energía para hacer todo lo pertinente y que se cumplan sus voluntades cuando él ya no esté.

El rey sabe lo difícil que ha sido para la realeza aceptar a su esposa como la reina y parte de su familia, de ahí que su preocupación justificada lo lleve a tomar medidas para resguardarla y protegerla aun después de la muerte y quién mejor para esto que hijo Guillermo que será quien asuma la batuta del reinado una vez que ya el no este.

La reina también está preocupada

Carlos III ha tratado de seguir su vida con normalidad pese a su enfermedad, pero estas ganas de vivir parece que no le permiten ver la necesidad de tomar medidas para que su cuerpo tenga más energía para luchar. Esto preocupa a la reina, quien ha dicho a Lee Child: “Está bien, aunque no disminuye el ritmo y no hace lo que le dicen”, haciendo referencia presuntamente a las medidas de disminuir sus actividades como recomendó el equipo médico encargado de tratar la dura enfermedad.

El monarca está intentado vivir con la intensidad de quien sabe que no le queda mucho tiempo, batalla en los días malo y vive al máximo los días buenos en los que busca disfrutar de sus pasiones y especialmente de su adicción al trabajo, que es donde no ha querido aceptar cambios sugeridos por nadie y como él mismo lo ha declarado.

El padre de Guillermo desea cumplir con sus funciones hasta el último día de su vida, tal como hiciera su madre la reina Isabel. Sin embargo, pese a un panorama preocupante la reina Camilla reconoce que el seguir con su rutina habitual ayuda a que el rey mantenga su salud mental y está convencida de que todo irá bien.