Meghan Markle está negando una herencia millonaria para sus hijos, Archie y Lilibet

Una de las grandes obsesiones de Carlos III, es la de conocer y poder despedirse de todos sus nietos antes de morir. En este sentido, mientras que el monarca inglés guarda una estrecha relación con los hijos de Guillermo de Gales, George, Charlotte y Louis, todavía no ha sido capaz de conocer a sus nietos de parte del Príncipe Harry, que, por orden directa de Meghan Markle, no ha podido permitir que su padre conozca a Archie y a Lilibet. Una situación que ha resultado absolutamente dramática y muy dolorosa para Carlos III.

Ante esta situación, Carlos III, asesorado por los mejores abogados, ha recibido el consejo de no regalar su herencia a cualquiera. En este sentido, mientras que parece que es seguro que Guillermo y sus hijos van a recibir una parte importante de la fortuna de Carlos III, todo apunta a que solamente será Harry el que se llevará algo de la herencia del Rey de Inglaterra. Pues, si no conoce a sus nietos, Carlos III no tiene motivos para dejarles nada de su patrimonio.

Medida de presión para que Meghan Markle acepte

Tal y como aseguran fuentes cercanas a los Duques de Sussex, Meghan Markle ve la herencia de Carlos III como una fuerte medida de presión para hacer que acceda a presentar a sus hijos a su suegro y al resto de la familia Windsor. Algo que no hace ni gota de gracia a la Duquesa de Sussex, que está profundamente dolida por las actitudes que han tenido desde Buckingham.

De este modo, por lo que hemos podido saber, Meghan Markle está más que decidida a evitar que Archie y Lilibet conozcan a su abuelo, aunque eso conlleve que pierdan una herencia que los convertiría en millonarios con apenas cinco y tres años cada uno. Y es que, por su propio orgullo la actriz está poniendo en juego una fortuna que dejaría más que solucionada la vida de sus hijos.

Así pues, lejos de aceptar que Archie y Lilibet conozcan a su abuelo, Meghan Markle va a seguir presionando para que Carlos III muera sin ver a sus dos nietos, aunque esto conlleve que ambos pierdan una auténtica millonada, al no formar parte del testamento de un Carlos III que no incluirá a desconocidos en su herencia.