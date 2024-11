Carlos III no celebró su cumpleaños y los médicos llamaron a Guillermo y Harry, la situación es crítica

A sus 76 años, el Rey Carlos III está atravesando el momento más delicado de su vida. Y es que, tras haber alcanzado, definitivamente, el trono de la corona británica en 2022, después de la muerte de la Reina Elisabeth, está viéndose obligado a luchar contra el cáncer de próstata, el cual cada vez lo está poniendo contra las cuerdas. Algo que ha comenzado a preocupar de verdad a sus hijos, Guillermo y Harry, que están enterados de todas las novedades sobre el estado de salud de su padre.

En este sentido, el día de su 76º cumpleaños, lejos de celebrarlo en un ambiente familiar y distendido, Carlos III se limitó a posar para una sesión de fotos protocolaria y, nada más terminar decidió volver a la cama, donde pasó todo el día sin siquiera soplar ni velas ni disfrutar su día. Y es que, pese a que en abril retomó, sobre el papel, sus funciones como monarca, la realidad es que, como cuentan fuentes cercanas a la realeza, las proyecciones que hacen los médicos no son especialmente optimistas.

Carlos III, listo para seguir los pasos de su madre

Ante esta situación, lejos de optar por la abdicación y ceder el paso a su hijo Guillermo, el plan de Carlos III no es otro que el de seguir en el trono hasta el final de sus días, como hizo su madre. Una idea que nadie en su cuerpo médico le recomienda, pues lo mejor para su delicada salud es el reposo total y no asistir a ningún tipo de acto institucional, algo que no quiere dejar de hacer el monarca británico, que está decidido a llevar su reinado hasta el final.

Por este motivo, son constantes las llamadas entre el equipo médico del Rey y sus hijos, Guillermo y Harry. Y es que, ambos solicitaron estar enterados, en todo momento, de las novedades respecto del estado de salud de su padre. Sin embargo, según fuentes inglesas, no ha habido una llamada optimista en muchos meses, pues la salud de Carlos III no hace más que deteriorarse hasta el punto que desde el equipo médico ya filtran que no ven salida al Rey Carlos III.

Solo por la muerte de su padre, Harry volvería a Gran Bretaña

Tan delicada es la situación que atraviesa el monarca británico que tanto Guillermo como Harry ya están listos para actuar en el momento en el que salte la esperada y fatal noticia. En este sentido, mientras que Guillermo ya está listo para asumir la corona desde el primer momento, Harry tiene claro que deberá volver a su país para acompañar a su padre en su último adiós, protagonizando así un último acercamiento a la corona británica, la cual abandonó para estar con Meghan Markle.

Así pues, nada de feliz cumpleaños para Carlos III, que pasó un día terrible postrado en la cama y haciendo reposo absoluto para tratar de sanar un cáncer de próstata que le está haciendo ver más cerca que nunca su final.