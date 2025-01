Carlos III recibió un informe que indicaba que Guillermo de Gales se acostó con 20 mujeres en 2024

Si hay algo que ha perseguido a Guillermo de Gales durante toda su vida, ha sido su desmedido gusto por las mujeres. El hijo mayor del Rey Carlos III nunca ha sido capaz de guardar plena fidelidad a su esposa Kate Middleton, a la que lleva engañando de forma sistemática desde que se conocieron en su época en la universidad. Una situación que siempre ha preocupado a Carlos III, quien ya recomendó a su hijo que dejara cuanto antes, sus malas costumbres.

Ante esta situación, no han sido pocos los informes que ha solicitado el Rey Carlos III para mantener bajo control a un Guillermo de Gales al que según los servicios de inteligencia de Casa Real habría mantenido relaciones de cama con más de 20 mujeres diferentes a lo largo de este pasado 2024. Una situación que no habría gustado nada Carlos III que no ha sido capaz de convencer a su hijo para que dote de un mínimo de estabilidad a la Casa Real británica. Y es que, sin una vida matrimonial medianamente sana, parece imposible que el futuro reinado de Guillermo sea sencillo.

Kate ya está harta de su marido

Por su parte, Kate Middleton no es ajena a todas las relaciones extramatrimoniales que mantiene su marido Guillermo de Gales. Pues, si bien es cierto que no sabe exactamente con quien se mete en la cama, sí que tiene la certeza de que su marido comparte cama con todo el mundo menos con ella. Una situación que ya habría llevado a Kate hasta el límite de su paciencia. Y es que, después de haber aguantado tanto, la Princesa de Gales ya no puede soportar convivir con un hombre como Guillermo.

La realidad es que lo único que ha evitado que Kate le pida el divorcio a Guillermo, son todos los intereses detrás de su relación. Pues, tras saber que en este 2024 su marido se ha acostado con 20 mujeres diferentes, parece evidente que Kate ya no guarda ningún tipo de estima hacia su marido, al que detesta profundamente.

Guillermo no tendrá un reinado sencillo

Por su parte, Guillermo es muy consciente de que el reinado que viene no le será nada sencillo. Pues, a pesar de llegar con una reina muy capaz a su lado, como lo es Kate Middleton, el hecho de llegar al trono sin ningún tipo de relación con su esposa es un muy mal síntoma para Guillermo, que ya sabe que vendrán tiempos difíciles para la Casa Real.