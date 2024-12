Carlos III traiciona la última voluntad de Isabel II por orden de Camilla Parker Bowles, Harry no podrá volver

Una de las mayores preocupaciones de Carlos III gira en torno a qué puede pasar con Camilla Parker Bowles cuando él fallezca. Y es que, el gran miedo de la Reina consorte es el que los Príncipes Guillermo y Harry traten de desterrarla de Buckingham, con un acuerdo entre hermanos mediante el cual, vayan a ser capaces de acabar con una Camilla a la que ninguno de los dos es capaz de soportar. Una situación que ha llevado a Carlos III a actuar en contra de la voluntad de su madre, Isabel II.

Ante esta situación, el monarca británico habría tomado la decisión de poner en marcha un plan, mediante el cual bloqueará de forma indefinida el regreso de su hijo. Traicionando así la última voluntad de la Reina Isabel II que, antes de fallecer, pidió a Carlos III, que trabajara para volver a tener a la familia Windsor unida, algo que, para proteger a su esposa, Camilla Parker Bowles, el Rey Carlos III no parece que vaya a respetar, ya que no piensa ayuda en nada a su hijo menor, al que ahora no quiere cerca de Buckingham.

Carlos no apoyará a Harry en su regreso a Reino Unido

La mayor preocupación del Duque de Sussex, respecto de su vuelta a su país, es el tema de la seguridad. En este sentido, el gobierno de Reino Unido no está dispuesto a brindarle ningún tipo de equipo policial a su figura, aspecto en el que Carlos III no piensa intervenir, pues, según han revelado fuentes cercanas, el monarca no tiene razones para contradecir las decisiones del gobierno inglés. Unas decisiones que, por ahora, tienen completamente bloqueado el regreso del Príncipe Harry.

La realidad es que Carlos III estaría usando esta baza para, por ahora, evitar que su hijo menor pueda regresar a Reino Unido y arregle sus diferencias con Guillermo. Y es que, como sospecha Camilla, si ambos hermanos hacen las paces, serán todo un peligro para su futuro en Buckingham, una vez Carlos III no esté en el trono. Hecho que la ha llevado a ordenar a su marido que no permita que su hijo pueda volver.

La ilusión de Isabel II, hecha trizas

Tras la dura decisión de Carlos III, el gran deseo e ilusión de la Reina Isabel II, de volver a tener la Casa Real unida, se habría hecho trizas de forma prácticamente inevitable. Y es que, la única última voluntad de la que fuera Reina de Inglaterra, era que Carlos III lograra el regreso de Harry, algo que ahora se ha encargado de imposibilitar, por orden de Camilla Parker Bowles.