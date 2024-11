Carlos III viaja por sorpresa a Estados Unidos para ver a los hijos de Harry y Meghan Markle antes de morir

Una de las grandes penas que lleva años arrastrando Carlos III es su incapacidad para poder ver a sus nietos por parte del Príncipe Harry y Meghan Markle. El Rey de Gran Bretaña ha sido completamente obviado por parte de la actriz norteamericana, la cual nunca tuvo la más mínima intención de facilitar que Archie y Lilibet conocieran a su familia paterna, la cual considera tóxica y absolutamente detestable.

La realidad es que tras el trato recibido por parte de toda la Casa Real, no sorprende a nadie que Meghan no quiera tener ningún trato con la Corona de Gran Bretaña. Sin embargo, no parece que sean estos los planes de un Carlos III que, sabiendo que puede estar en sus últimos años de vida, no está dispuesto a dejar este mundo sin conocer a sus dos nietos, los cuales nunca ha tenido ocasión de conocer.

Viaje sorpresa para conocer a Archie y Lilibet

Si bien es cierto que desde que en 2020 Harry y Meghan abandonaron el Reino Unido, nadie de los Windsor ha hecho ninguna visita a su casa de Montecito, por placer. Sin embargo, según informan fuentes cercanas, parece ser que Carlos III ha tomado la iniciativa de ser el primero en viajar hasta los Estados Unidos para reunirse con Harry, Meghan y, de paso conocer a sus dos nietos, a los cuales hace años que desea ver.

Por otro lado, faltará ver la reacción por parte de Meghan y Harry, pues según hemos podido saber Carlos III está decidido a viajar hasta California solo por cumplir su anhelo de conocer a sus nietos, los cuales hace mucho tiempo que desea conocer y con los que quiere, como mínimo, tener un mínimo contacto antes de fallecer.

Guillermo no está nada contento

La realidad es que a quien seguro no gusta esta idea es al Príncipe Guillermo que lleva tiempo trabajando para evitar que Harry tenga contacto alguno con su padre Carlos III. Sin embargo, ahora ya parece imposible que evite una reunión que depende de que el Rey británico se acabe decidiendo por volar hasta Estados Unidos por sorpresa.

Así pues, Carlos ya ha puesto en marcha su plan para burlar el bloqueo de Meghan Markle y acercarse de una vez por todas a sus nietos, Archie y Lilibet, los cuales hace tiempo que echa mucho de menos y a los que necesita conocer para poder estar en paz consigo mismo.