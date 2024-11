Carolina de Mónaco no le habla a Estefanía por ser la culpable de la muerte de su madre, Grace Kelly

El paso del tiempo no parece que lo pueda sanar todo. Al menos no en la familia Grimaldi, donde todavía colea el caso de la muerte de la que fuera princesa de Mónaco, Grace Kelly. La que fuera actriz estadounidense fue una de las grandes figuras del principado y fue madre de Carolina, Estefanía y Alberto, los cuales, más de 42 años después del fallecimiento de su madre, todavía no son capaces de sanar la herida que les dejó.

En especial, la que quedó más marcada por la muerte de Grace Kelly, fue Estefanía de Mónaco, sobre la cual, siempre cayó gran parte de la responsabilidad del fatal accidente de coche que se llevó la vida de la entonces princesa monegasca. Una culpa que siempre se encargó de echarle su hermana Carolina, que decidió creer las teorías que aseguraban que Estefanía estaba al volante en esa trágica noche.

Todos los razonamientos señalan a Estefanía

Pese a que, posteriormente, la propia Estefanía de Mónaco se encargó de desmentir que ella no era la que estaba al volante del vehículo, la realidad es que el rencor y desprecio que se había generado entre ella y su hermana, Carolina, era algo ya absolutamente irrecuperable, pues, si ya había una clara falta de aprecio entre ellas antes de ese accidente, el hecho que de Carolina echara todas las culpas a su hermana menor fue el último detonante para acabar de romper una relación que ya no tenía arreglo.

Además, según contaron fuentes cercanas a la realeza monegasca, Carolina siempre se encargó de culpar a Estefanía por cualquier motivo. Y es que, según ella, por delante de todo tenía que haber priorizado que el chofer manejara el coche, algo que no pasó porque solamente había hueco para dos personas, Grace Kelly y Estefanía, lo que acabó con la entonces princesa al volante para que ambas pudieran ir en el coche.

Desde ahí, todo han sido problemas

A partir del fallecimiento de Grace Kelly, todo fueron reproches y odio entre Estefanía y Carolina. Pues, mientras que la mayor creía que su hermana había causado la muerte de su madre, la menor se sentía constantemente señalada y atacada por su hermana, la cual estaba aprovechando el momento para poner la familia en contra de una Estefanía que ha acabado siendo la que más se ha alejado de la realeza de Mónaco.

Así pues, uno de los muchos motivo que llevó a Estefanía y Carolina de Mónaco al odio mutuo, fue la muerte de su madre, una Grace Kelly que, según Carolina falleció, 42 años atrás, por culpa de su hermana pequeña.