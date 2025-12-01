Casa Real alquila una casa en la Riviera Francesa en la que Letizia pasa fines de semana con su amante

El otoño ha sido especialmente intenso para la reina Letizia. Aunque su presencia mediática ha sido menor en comparación con otras etapas, su agenda ha estado marcada por compromisos de gran relevancia: un viaje de Estado a Egipto junto al rey Felipe VI, varias jornadas de actos en Roma, el desfile del 12 de octubre y los premios Princesa de Asturias, que cada año la devuelven a su ciudad natal. Sin embargo, en paralelo a esta agenda institucional, la monarca se ha visto envuelta en una ola de atención mediática que ha cambiado la forma en la que se muestra en público.

Desde que Jaime del Burgo reveló presuntas confidencias sobre la vida sentimental de Letizia, su perfil ha cambiado notablemente. La reina aparece menos, se muestra más prudente y selecciona con mayor cuidado dónde y cuándo participar. Diversos analistas coinciden en que podría ser una estrategia recomendada por su equipo para sobrellevar la presión mediática.

En este contexto, se ha observado que los lunes y los viernes se han convertido en días prácticamente libres de agenda. Oficialmente, la flexibilización comenzó para facilitar sus visitas a Leonor y Sofía cuando ambas estudiaban fuera de España. Sin embargo, con las jóvenes ya mayores de edad y cada vez más independientes, estos huecos han despertado nuevas interpretaciones.

Rumores, escapadas y la villa de la Riviera Francesa

En las últimas semanas, algunas voces del entorno periodístico han difundido la idea de que Letizia estaría aprovechando estos días sin compromisos oficiales para realizar escapadas privadas. La periodista Laura Rodríguez ha sugerido que la reina mantiene desde hace tiempo una relación cercana con un empresario catalán, y que ambos habrían disfrutado de varios fines de semana juntos lejos de España. Siempre según estas fuentes, se trataría de una relación discreta y cuidadosamente protegida.

Uno de los puntos más comentados ha sido el supuesto alquiler de una villa en la Riviera Francesa, valorada en unos 4.000 euros por noche. Según estas informaciones, Letizia habría volado desde Madrid tras los premios Princesa de Asturias para pasar unos días de descanso en la zona, coincidiendo con los viajes de sus hijas a otras ciudades europeas.

Nada de esto figura en la agenda oficial, y la Casa Real nunca comenta la vida privada de los miembros de la familia, por lo que todo queda en el terreno de la especulación mediática. Aun así, estas historias se alimentan por la idea, repetida por ciertos sectores, de que Felipe VI y Letizia llevarían años manteniendo una relación estrictamente institucional, evitando un divorcio para evitar un escándalo mayor.