Letizia se niega a trabajar los lunes

Desde hace años, la figura de la reina Letizia ha estado rodeada de comentarios que señalan una personalidad fuerte, decidida y poco dispuesta a plegarse a órdenes ajenas. Quienes han trabajado cerca de ella destacan que siempre ha preferido rodearse de mujeres con carácter, profesionales capaces de seguir su ritmo y su forma de entender el papel institucional. No es ningún secreto que Letizia es meticulosa, exigente y muy consciente de la imagen que proyecta.

Cuando pasó de periodista a princesa, ya empezaba a marcar límites dentro de la estructura de la Casa Real. Pero fue con la proclamación de Felipe VI cuando su presencia se volvió todavía más influyente. A partir de entonces, las decisiones sobre su agenda y su espacio personal quedaron bajo su control. Sin embargo, los rumores sobre su relación con el rey no han dejado de crecer. Desde hace más de una década se habla de un distanciamiento entre ellos, hasta el punto de asegurar que podrían vivir vidas prácticamente separadas aunque manteniendo las apariencias por responsabilidad institucional y por sus hijas, Leonor y Sofía.

En ese contexto aparece uno de los detalles más comentados: Letizia no trabaja los lunes. Su agenda oficial arranca siempre los martes, y en numerosas semanas tampoco aparece ningún compromiso los viernes. Mientras el rey encadena actos incluso en fin de semana, ella mantiene un ritmo más flexible. Quienes conocen su entorno aseguran que es una decisión pactada y que forma parte del papel más reducido que ha asumido en la Corona en los últimos años.

Fin de semana largo y rumores que no cesan

La ausencia de actividad oficial entre viernes y lunes ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos lo interpretan como una forma de preservar su bienestar y mantener distancia de ciertas obligaciones que nunca le entusiasmaron. Otros, sin embargo, relacionan este patrón con sus supuestas escapadas privadas.

En los últimos ocho años, diferentes voces han vinculado a Letizia con varias amistades masculinas fuera del entorno institucional. La periodista y youtuber Laura Rodríguez ha señalado recientemente que la reina podría estar viéndose con un empresario catalán, y que incluso habría aprovechado un viaje a Roma para pasar más días de los previstos junto a él.

Casa Real, por su parte, solo habría pedido discreción. Mientras no existan pruebas ni afecte a su papel público, Letizia tendría libertad para gestionar su vida personal como considere. Y, al parecer, eso incluye empezar la semana más tarde que nadie en Zarzuela.