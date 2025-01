Casa Real aparta a Leonor de amistades peligrosas

La Princesa Leonor ha entrado a una etapa muy complicada de su vida. A sus 19 años, la hija de Felipe VI quiere hacer las cosas propias de una chica de su edad y salir de fiesta, tener sus novios y juntarse con miles de personas. Sin embargo, su posición como futura heredera del trono de España la obliga a estar controlada durante las 24 horas del día por un equipo de escoltas que la sigue de cerca y mantiene bien informados a sus padres, sobre una Leonor que se habría comenzado a juntar con personas de carácter complicado.

La realidad es que en Zarzuela saben que a Leonor le gusta demasiado la fiesta. La Princesa sale demasiado a menudo por Zaragoza, Madrid o allá donde esté. Algo que ha comenzado a preocupar de verdad a Felipe VI y a Letizia que están tratando de convencer a Leonor de cambiar de círculo y evitar juntarse con gente que la lleva por el mal camino y que la ha acostumbrado a salir semana sí y semana también, hecho que en Zarzuela ya le han hecho saber que no puede seguir sucediendo, pues, está manchando su imagen pública a pasos agigantados.

Letizia detesta los nuevos amigos de Leonor

No ha tardado, la Reina Letizia en hacer saber a Felipe VI, que no le gustan nada los nuevos amigos de Leonor en la escuela naval de Marín, los cuales la han acercado al mundo del ocio nocturno y de la bebida. En especial, hay dos elementos en ese grupo que disgustan especialmente a una Letizia que no soporta que su hija mayor, después de tantos años de control estricto en cuanto a la dieta, comience a beber alcohol y a llevar una mala vida, saliendo de bar en bar y de discoteca en discoteca.

Sin embargo, por mucho que Letizia y Felipe VI traten de hacer entrar en razón a Leonor, la realidad es que la Princesa es la que tiene la sartén por el mango. En este sentido, es ella la que decide con quien se junta y cuando viaja a Zaragoza para salir de fiesta por la ciudad. Una situación que se les está escapando a los Reyes de España, que temen que las malas compañías hagan daño al futuro de Leonor.

Los escoltas de Leonor, los encargados de alejarla de su mala vida

Si bien es cierto que la labor de los escoltas de Leonor solo pueden y deben velar por la seguridad de la Princesa, Felipe y Letizia les han encomendado la misión de alejar, de alguna forma, a Leonor de sus malos amigos, algo que, hasta ahora no ha tenido éxito.

Así pues, no han sido pocas las discusiones entre Leonor y sus padres, en referencia a las peligrosas amistades que ha hecho en la escuela naval de Marín.