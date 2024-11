Casa Real autoriza el pago de 1 millón para eliminar el vídeo de Letizia

Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a la monarquía española. Fuentes cercanas a la Casa Real han revelado la existencia de un pago millonario, ascendente a un millón de euros, destinado a la eliminación de un comprometedor vídeo sobre la Reina Letizia.

Más de un millón de euros por el video que arruinaría la vida de Letizia

El periodista y escritor Joaquín Abad, en su libro ‘Biografía no autorizada de Letizia’, lanzó la grave acusación de que la Casa Real autorizó el pago de un millón de euros a Televisión Española (TVE) para eliminar este material audiovisual.

Desde hace años atrás se ha especulado sobre los intentos de Letizia por darle un freno a los libros sobre su vida. Sin embargo, el que se atrevió sin miedo a nada fue su primo David Rocasolano. Las amenazas de la reina le resbalaban porque el primo la conoce mejor que nadie, desde hace mucho tiempo.

Según Abad, el primero que intentó sacarle provecho a la vida de la consorte fue Alfredo Urdaci, su jefe en los Informativos de TVE. Empezó a documentarse preguntando en torno a la reina, cosa que llegó a oídos de Letizia que le advirtió que no continuara con el libro. La entonces princesa se reunió con quien fue su jefe y presuntamente lo amenazó.

De acuerdo a lo descrito por la biografía en ese momento: "Urdaci sintió que Letizia lo trató como al último de sus súbditos cuando le recomendó que desistiera de sus tareas literarias porque solo le iban a complicar la vida. Incluso le aconsejó: 'De la persona que tú escribes ya no queda absolutamente nada. No seas tonto y déjalo'. Entrecomillo esta frase porque varias personas del entorno de Letizia me confirman que eso fue lo que le dijo al dolido Urdaci".

Lo que se dio a conocer posteriormente fue que Urdaci acabó con un contrato multimillonario con un constructor amigo del PP y guardó silencio. Y el libro que podía arruinar a Letizia no se publicó. Y tenía muchos secretos, como el vídeo que compró el canal donde la Reina destruía la Corona española.

¿De qué se trata el video de Letizia?

Según el periodista el video se trataba de un debate de clase en su estancia en México donde Letizia criticaba a la monarquía española y elogió la República. Ese material aparentemente lo tenía un estudiante mexicano que fue a venderlo a TVE. Unos meses antes de la boda de Letizia ese estudiante mexicano llegó a Torrespaña para hablar con Alfredo Urdaci.

Abad aseguró que en la cinta se podía ver como la consorte expresaba su apoyo a la república y precisó que ante este escenario Urdaci tomó la decisión de esperar instrucciones de Zarzuela que finalmente hizo que TVE comprase el vídeo, “me hablaron de un millón, y lo hiciera desaparecer”, señala el libro.

El vídeo del millón de euros que pudo acabar con Letizia, un VHS que TVE tiene en su poder y que el Gobierno que sea puede decidir publicar cuando quiera. Un vídeo que es de todos, ya que se compró con dinero público con un millón de euros.