Casa Real elige quién sustituirá a Letizia en una reunión con Felipe VI

La relación entre Felipe VI y la Reina Letizia hace tiempo que está tocada de muerte. Los Reyes de España son incapaces de convivir en paz y sin protagonizar fuertes y aparatosas discusiones de forma casi diaria. Una situación que habría acabado provocando que, por el bien común y el de la Casa Real, han llegado a la conclusión de que lo mejor es poner fin a su conveniencia para convertirse en un equipo de trabajo en lugar de ser un matrimonio común. Una situación que podría acabar por trasladarse a la oficialidad de los actos de Zarzuela.

Ante esta situación, tal y como cuentan fuentes cercanas, desde Zarzuela habrían comenzado a plantearse en la posibilidad de sustituir a Letizia en un futuro cada vez más cercano. De hecho, si los planes de Felipe VI siguen su curso, una vez la infanta Sofía acabe su curso en Gales y Leonor regrese de su travesía a bordo de Elcano, el papel de Letizia en los actos oficiales comenzará a bajar hasta el mínimo.

De este modo, el plan a seguir no sería otro que el de ir formando a las hijas de los Reyes de España para que comiencen a asumir responsabilidades dentro de los actos oficiales de la Casa Real. Y es que Felipe VI está tan decepcionado con la actitud de su esposa, que ha decidido que no merece tener ninguna relevancia dentro de Zarzuela, de donde no será expulsada para poder mantener la poca estabilidad que le queda a la Casa Real.

La Reina Sofía formará a sus nietas

Por su parte, la Reina Sofía también va a formar parte del plan de su hijo. La emérita va a ser la encargada de acompañar a Leonor y a la infanta Sofía en los actos oficiales en los que va a participar junto a sus nietas, a las que va a ir enseñando para que puedan sustituir con plenas garantías a Letizia.

Así pues, para acabar con la presencia de la Reina Letizia dentro de Casa Real, Felipe VI ha comenzado a plantear un plan para que sean Leonor y la infanta Sofía las encargadas de asumir un papel mucho más importante en los actos oficiales de Zarzuela.