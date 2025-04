Casa Real ha tenido a sueldo a varios profesores para salvar el curso de la infanta Sofía

Los estudios de la infanta Sofía en Gales no están siendo el éxito que esperaban en Zarzuela. A diferencia de lo que sucedió con Leonor, que superó su bachillerato internacional con gran éxito y dejando un muy buen recuerdo en el centro educativo galés en el que fue matriculada. La realidad es que su hermana pequeña, la infanta Sofía está a años luz de reeditar lo que hizo la Princesa de España. Pues, el bajo rendimiento de la hija menor de los Reyes de España ha generado cierta preocupación en Zarzuela, donde han comenzado a tomar medidas de verdad.

En la Casa Real no se pueden permitir que una de sus hijas fracase a nivel académico. Por lo que han tomado la decisión de tomar cartas en el asunto e intervenir de forma directa para tratar de salvar el curso de una infanta Sofía que no está yendo de la forma en la que se esperaba, por culpa de los varios suspensos que ha ido acumulando.

Zarzuela ha contratado a los mejores especialistas

Ante los constantes fracasos académicos de la infanta Sofía, desde Zarzuela han decidido que es el momento de poner fin a los suspensos de la hermana pequeña de Leonor. Un plan que pasa por la contratación de los mejores profesores particulares de España y Reino Unido. De este modo esperan ser capaces de enderezar el rumbo de la infanta Sofía y así lograr que salve un curso que, hasta ahora, apunta a ser un fracaso absoluto e insalvable.

De este modo, en la Casa Real no conciben nada que no sea que la infanta Sofía supere su bachillerato internacional de Gales, donde ha demostrado que si no está bajo el control de sus padres, no es capaz de centrarse en los estudios. Una situación que ha hecho que la hija menor de Felipe VI y Letizia haya comenzado a acumular suspensos y resultados pésimos a nivel académico.

Así pues, para evitar que la infanta Sofía destaque por su pésimo nivel académico, en Zarzuela han tomado la decisión de ponerle un equipo de los mejores profesores particulares para así salvar un curso que está a punto de llegar a un momento de no retorno.