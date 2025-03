Casa Real hace llamadas para de que no vuelva a trabajar en ningún rincón de España

Froilán ha aceptado sin objeciones la decisión de trasladarse a Abu Dabi, aunque en su entorno más cercano ha confesado que la experiencia no ha sido fácil para él. A pesar de encontrarse en otro país, siente que su verdadera vida está en España y no oculta su deseo de regresar en algún momento. Sin embargo, su realidad actual es otra. Aunque no comparte vivienda con su abuelo, el rey emérito Juan Carlos I ha estado pendiente de que a su nieto no le falte nada. De hecho, ha sido el propio Juan Carlos quien, utilizando sus influencias, logró conseguirle un empleo.

Este trabajo se trataba de una beca en una empresa del sector petrolero, donde Froilán estuvo contratado durante nueve meses con un salario mensual de 7.500 euros. Sin embargo, este período ya concluyó y, hasta el momento, no ha surgido ninguna nueva oportunidad laboral para él. Actualmente, lleva más de seis meses sin empleo, y algunos rumores apuntan a que su salida de la empresa no fue por el fin del contrato, sino porque no cumplía con las expectativas del puesto o los requisitos exigidos.

En el ámbito familiar, la Casa Real ha tomado medidas para mantener a Froilán alejado de ciertos eventos públicos. Un claro ejemplo de esto fue la decisión de no permitirle asistir a la boda de Teodora de Grecia, un acontecimiento familiar de gran relevancia. Tampoco ha acompañado a su abuelo a Sanxenxo, uno de los destinos habituales de Juan Carlos I. En cambio, ha permanecido todo el mes de septiembre en Madrid, sin protagonizar apariciones públicas significativas.

Un avistamiento reciente ocurrió el domingo 29 de septiembre, cuando fue visto caminando por el barrio de Chamberí, concretamente en la calle Blasco de Garay, según informó ‘El Español’. En esa ocasión, iba acompañado de un amigo y vestía un atuendo casual: una camiseta blanca oversize, pantalones negros ajustados, zapatillas deportivas y su característica gorra.

Felipe VI ha prohibido que se contrate a Froilán

El hecho de que haya pasado todo septiembre en España se debe, en gran parte, a que no tiene compromisos laborales que lo obliguen a permanecer en Abu Dabi. También se ha confirmado que su abuelo Juan Carlos no ha salido de Madrid ni de Galicia durante este período. Uno de los pocos eventos a los que asistió Froilán en el último tiempo fue el funeral de Juan Gómez-Acebo, el 8 de septiembre en Madrid, demostrando así que, aunque limitada, su vida social sigue vinculada a España.

Todo apunta a que Froilán no regresará de manera definitiva a España hasta el fallecimiento de Juan Carlos I. Se dice que a la infanta Elena le conviene que su hijo permanezca en Abu Dabi para gestionar ciertos asuntos relacionados con la futura herencia de su padre. Sin embargo, por ahora, su situación laboral es incierta, y ni siquiera las gestiones de su abuelo han logrado conseguirle un nuevo puesto de trabajo. En España, no ha recibido ninguna oferta, lo que ha generado especulaciones sobre la influencia de Felipe VI en este asunto. Algunos sostienen que el actual monarca está moviendo sus hilos para asegurarse de que su sobrino no tenga oportunidades laborales que le permitan regresar.

Este distanciamiento ha afectado profundamente a la infanta Elena, quien, según fuentes cercanas, se encuentra dolida con su hermano Felipe VI por la manera en que ha manejado la situación de Froilán.