Casa Real pone punto y final a las visitas de madrugada a escondidas de Letizia

La Casa Real ha decidido poner fin a las visitas de madrugada de Victoria Federica, la sobrina del rey Felipe VI, al Palacio de Zarzuela, tras sus salidas nocturnas y fiestas. Este episodio, que ha generado un considerable revuelo mediático, ha terminado con la intervención de la reina Letizia, quien, al enterarse de estas visitas clandestinas, habría decidido que no se repetirán.

Victoria Federica, conocida por su vida social activa y su presencia en diversos eventos de la alta sociedad y el mundo del espectáculo, solía regresar de sus salidas nocturnas a Zarzuela, donde pasaba la noche. En varias ocasiones, la joven acudía al palacio sin avisar a sus familiares, para descansar tras sus fiestas, lo que generaba malestar entre los miembros de la Familia Real. Pero ahora Letizia, quien se caracteriza por su estilo de vida ordenado y su estricta disciplina, no veía con buenos ojos que su sobrina se alojara en Zarzuela sin previo aviso, especialmente después de haberse ausentado en sus salidas nocturnas.

La reina Letizia hace respetar las reglas de la Zarzuela

La situación de que Federica llegará de madrugada a Zarzuela fue detectada por la consorte, quien, en su rol de matriarca de la familia, no habría tolerado que esta práctica se convirtiera en una rutina. La consorte no estaba dispuesta a permitir que su sobrina pasara la noche en Zarzuela después de sus fiestas. La Casa Real tiene sus normas, y esas visitas a escondidas no encajaban. Aunque en principio Letizia intentó mantener una postura discreta y no entrar en confrontaciones directas, con el tiempo la situación fue adquiriendo mayor relevancia, hasta que finalmente la Reina se vio obligada a tomar cartas en el asunto.

Las visitas de madrugada no eran un hecho aislado. En repetidas ocasiones, Victoria Federica acudía a Zarzuela para descansar de sus fiestas, y en algunos casos, permanecía allí hasta el día siguiente, sin que Letizia estuviera al tanto de su presencia. La joven se habría sentido cómoda en el palacio, dado el trato cercano que tiene con su tía y los lazos familiares que los unen, pero, al parecer, no se dio cuenta de que sus visitas estaban siendo vistas como una falta de respeto hacia la familia real y sus horarios.

Victoria Federica no ha pisado más la Zarzuela de madrugada

Como consecuencia de este incidente, Victoria Federica no ha vuelto a pasar la noche en Zarzuela tras sus fiestas. La Casa Real ha decidido poner un punto y final a las visitas de madrugada, buscando evitar nuevos malentendidos. Esta decisión también refleja la disciplina que reina en Zarzuela, donde las normas de convivencia son estrictas, especialmente cuando se trata de las personas más cercanas a los Reyes.

La joven, por su parte, ha optado por mantener un perfil bajo después de la controversia. Aunque no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, Victoria Federica habría aceptado las normas impuestas por su tía. Este incidente ha puesto de manifiesto las diferencias generacionales dentro de la familia real, pero también ha resaltado la autoridad de la reina Letizia al frente de la Casa Real. Su decisión de poner orden en este asunto parece haber sido definitiva y, por el momento, no hay indicios de que Victoria Federica retome sus visitas nocturnas al Palacio de Zarzuela.