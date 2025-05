Casa Real responsabiliza a Letizia de ser la causante de los graves problemas que padece Leonor en Elcano

Letizia siempre ha destacado por ser una de las reinas más acomplejadas de todo el mundo. A pesar de que la esposa de Felipe VI se sabe una de las mujeres más ricas y poderosas de todo el planeta, todavía arrastra serias dificultades a la hora de relacionarse con otras personas dentro de las altas esferas de poder en España. Lo que ha llevado a Letizia a evitar moverse en ciertos lugares donde se tenía que relacionar en exceso con las élites españolas. Un buen ejemplo de ello era el club náutico de Mallorca, donde Letizia no soportaba a nadie.

En este sentido, la decisión de la Reina Letizia a la hora de no acercarse a nadie dentro del club náutico de Mallorca no trajo consecuencias negativas solamente para ella. De hecho, Letizia no ha tenido ningún problema a raíz de evitar ese lugar. Sin embargo, la que sí que ha acabado sufriendo las consecuencias de ello, ha sido Leonor, que no sabía lo que era navegar hasta que se ha subido a bordo de Elcano.

Según han revelado fuentes cercanas a Zarzuela, Letizia no estaba por la labor de pasar tiempo en el club náutico de Mallorca, donde, por culpa de sus manías, no se llevaba bien con nadie. Lo que la llevó a evitar que su hija ganara experiencia, como hizo Felipe VI, a la hora de llevar embarcaciones. Una situación que ha acabado complicando la experiencia de Leonor a bordo de Elcano.

Leonor sufre por culpa de su madre

Al fin y al cabo, las manías de Letizia han acabado provocando que Leonor haya tenido serios problemas a bordo de Elcano, donde ha sufrido mucho a la hora de realizar las tareas básicas de cualquier guardiamarina. Una situación que se podría haber evitado si Letizia hubiera aceptado que su hija acudiera al club náutico de Mallorca para navegar junto a su padre. Algo que nunca sucedió por culpa de los complejos de la Reina.

Así pues, en Casa Real consideran que los problemas de Leonor a bordo de Elcano han venido provocados por las manías de Letizia, que no quería que su hija se rodeara de las personas que formaban parte del club náutico de Mallorca, a las que la consorte no podía ni ver.