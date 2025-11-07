Compañeros de San Javier explican a sus familias que Leonor está siendo tratada de problemas graves

En la Academia General del Aire de San Javier, el nombre de la princesa Leonor ha vuelto a estar en boca de todos. Algunos compañeros han contado a sus familias que la heredera al trono está atravesando un momento muy delicado. Según estos testimonios, Leonor estaría recibiendo atención psicológica debido a un cuadro de ansiedad y estrés que se ha intensificado en las últimas semanas.

Las fuentes coinciden en que la joven no se adapta del todo a la dura disciplina militar. Las jornadas son exigentes, las normas estrictas y la presión constante. A eso se suma el peso de la responsabilidad que carga desde pequeña: ser la futura reina de España. Dicen que se le ve triste, con poca energía, más reservada que antes. Algunos aseguran que ha tenido episodios de miedo al volar, algo especialmente difícil de manejar en un entorno donde el aire es parte del día a día.

En la base tratan el asunto con discreción. Nadie quiere hablar abiertamente, pero el rumor se ha extendido. Los instructores intentan protegerla, dándole espacio y apoyo. Aun así, el ambiente es tenso. Sus compañeros la aprecian, pero reconocen que verla así les preocupa.

La presión de ser quien es

Para cualquier joven de su edad, adaptarse a la vida militar es un reto enorme. Madrugones, entrenamientos físicos, clases técnicas y disciplina constante. Pero para Leonor, además, está la mirada de todo un país. Cada paso que da, cada gesto, cada fallo, se analiza al detalle. Esa presión no deja de pasar factura.

Los psicólogos de la academia trabajan con ella para ayudarla a gestionar la ansiedad y el miedo. Se busca que recupere confianza y estabilidad emocional. Nadie duda de su capacidad ni de su entrega, pero el proceso está siendo más duro de lo esperado.

En su entorno más cercano se insiste en que se trata solo de un bache, un momento difícil que podrá superar con apoyo y tiempo. Sin embargo, entre los compañeros, la sensación es otra: creen que Leonor necesita parar, respirar y cuidarse antes de seguir adelante. La princesa, dicen, está aprendiendo la lección más importante de todas: que incluso quienes parecen más fuertes también necesitan ayuda.