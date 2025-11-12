Compañeros de San Javier explican que Leonor está sufriendo por el verdadero estado de salud del abuelo

Leonor se encuentra actualmente en San Javier, donde está cursando parte de sus estudios. Sus compañeros destacan que, aunque la joven siempre ha sido reservada con su vida privada, últimamente se la ha visto más pensativa y seria. No es fácil para ella estar lejos de casa, sobre todo en un momento en el que la salud de su familia genera preocupación.

El ambiente en San Javier no es siempre fácil de manejar. Los cambios de rutina y la distancia con su entorno cercano hacen que los días se sientan más largos. A pesar de esto, quienes la conocen aseguran que Leonor intenta mantener la calma y cumplir con sus obligaciones académicas, aunque el peso emocional se nota en su semblante. Sus amigos notan que pasa más tiempo reflexionando sola y que, en ocasiones, evita las conversaciones triviales para no dejar ver su preocupación. A veces, sus compañeros la sorprenden mirando el teléfono con cierta ansiedad, como esperando noticias que le den tranquilidad sobre su familia

Preocupación por la familia y el abuelo

Aunque Leonor no mantiene una relación cercana con su abuelo, la joven está sufriendo por conocer el verdadero estado de salud de Juan Carlos I. Sus compañeros explican que esto le genera un conflicto interno: por un lado, está alejada físicamente, y por otro, siente la necesidad de estar informada y, de alguna manera, acompañar a su familia.

Es un sentimiento común en quienes deben lidiar con la distancia y la preocupación simultáneamente. Leonor intenta procesar la situación a su manera, manteniendo cierta discreción, pero quienes la rodean perciben la carga emocional que lleva. No se trata solo de la preocupación por el abuelo, sino también del peso de no poder actuar ni estar cerca de sus seres queridos en un momento delicado.

A pesar de estas dificultades, sus compañeros destacan la fortaleza de Leonor. Aunque se la ve afectada, también demuestra madurez al enfrentar la situación. La joven ha aprendido a equilibrar sus responsabilidades en San Javier con la necesidad de mantenerse informada sobre su familia. Y aunque la distancia y el silencio respecto a su abuelo son dolorosos, parece encontrar en pequeños gestos y mensajes un modo de estar presente.