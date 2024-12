Cuando sea Rey, Guillermo de Gales desterrará de la Casa Real, al heredero de Camilla Parker Bowles

Dentro de la Casa Real de Gran Bretaña hay muchas relaciones tóxicas y que vienen muy afectadas por los problemas del pasado. En este sentido, no han sido pocos los enfrentamientos que han llevado a Guillermo de Gales a detestar profundamente a Tom Parker Bowles, el hijo mayor de la Reina Camilla, al cual, el actual Príncipe y heredero al trono no puede soportar, por su actitud, tan prepotente, como irreverente, unos rasgos inaceptables para un Guillermo que no quiere que Tom esté cerca de Buckingham.

Ante esta situación, desde fuentes cercanas a la Realeza británica aseguran que, una vez Guillermo acceda al trono de Gran Bretaña, su primera decisión, será la de desterrar por completo a Tom Parker Bowles, una persona a la cual, Guillermo de Gales considera absolutamente nociva para el bienestar de la Casa Real. Y es que, no han sido pocas las declaraciones incendiarias por parte del primogénito de la Reina Camilla, al que ningún Windsor quiere ver cerca.

Guillermo no quiere ni a Camilla ni a su hijo

Tal es el nivel de desagrado entre todo el entorno de Camilla Parker Bowles y Guillermo de Gales, que, según han confirmado desde Reino Unido, el Príncipe está más que preparado para, cuando pueda, usar todo su poder como Rey de Inglaterra, para desterrar a la actual Reina consorte y a todo su entorno. En especial a su hijo Tom Parker Bowles, al que ven como una persona que trata de ganar relevancia a costa de hablar mal de los Windsor. En especial de Guillermo y Harry.

En este sentido, desde que Camilla llegó a Buckingham, su relación con Guillermo de Gales, siempre fue, como mínimo, fría y distante. Una relación que Harry de Sussex definió como si se tratara de una madrastra malvada. Algo que acabó provocando una animadversión imposible de revertir entre los Windsor y los Parker Bowles.

Todo dependerá de la sucesión de Carlos III

Por otro lado, Guillermo sabe que, en su actual posición, como Príncipe de Gales, no tiene nada que hacer. Pues todo debe pasar por su padre, un Carlos III que no se buscará ninguna polémica ni ningún incendio en estos tiempos tan delicados para él.

Así pues, todo queda supeditado a la sucesión de Carlos III, lo que daría plenos poderes a Guillermo de Gales para desterrar a Camilla Parker Bowles y a su gran enemigo, Tom Parker Bowles.