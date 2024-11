David Rocasolano, primo de Letizia, la describe como una mujer enferma, obsesionada con el dinero y violenta

Existen muchas situaciones que evidencian que la reina Letizia no es lo que aparenta. Ante el ojo público, se muestra carismática, amable y respetuosa; sin embargo, su primo David Rocasolano decidió revelar su verdadera personalidad en el libro “Adiós, princesa”, donde expone que su prima es una mujer fría, sin escrúpulos y ambiciosa, y que muchas veces su carácter llegaba a ser tan fuerte que se consideraba violento.

El periodista Jaime Peñafiel ha descrito también en diversas oportunidades la verdadera cara de la soberana, así como los secretos que esta y su familia poseen. Una de las agresiones que destaca el mencionado cronista es un evento que ocurrió en México, cuando Letizia le provocó una herida en el cuello a una de sus exparejas, suceso que ocasionó que la Casa Real considerara buscarle ayuda psicológica para el manejo de la ira y el control de sus emociones.

Situaciones irregulares en el Palacio Real

Se dio a conocer que la esposa de Felipe VI está realmente fuera de control, pues protagonizó un incidente en el que abofeteó a uno de los escoltas reales. No se sabe qué la motivó a reaccionar de esa manera; sin embargo, esto solo refuerza la conducta poco amable que tiene y evidencia un cuestionable trato hacia el personal que trabaja a su disposición.

De acuerdo con los medios, los actuales reyes han arrastrado durante mucho tiempo una supuesta crisis matrimonial alimentada por tensiones familiares y una serie de conflictos a nivel social. Un ejemplo de esto fue el caso en que Letizia presionó a su esposo para poner distancia con la infanta Cristina y su padre Juan Carlos I debido a las polémicas en las que estos han estado envueltos.

Eventos anormales con los escoltas de Letizia

Uno de los eventos que pudo haber desencadenado la muerte de un escolta de la Familia Real fue la presión que sentía debido a su cargo. El joven de tan solo 25 años se quitó la vida usando su arma reglamentaria. Trascendió que trabajaba en el equipo de seguridad oficial del Palacio de la Zarzuela.

De igual manera, se dio a conocer que el guardia civil había presentado una solicitud para cambiar de puesto; no obstante, no hubo respuesta por parte de sus superiores. En el momento de los hechos, los vecinos del guardia civil escucharon el disparo y avisaron al número de emergencia, pero cuando el personal médico llegó a su hogar, no pudieron hacer nada porque ya se encontraba sin signos vitales. Este desafortunado evento le recuerda a Letizia el drama que vivió 17 años atrás, cuando su hermana Érika Ortiz se quitó la vida tomándose una cantidad importante de calmantes.

De acuerdo con la prensa, la soberana ha hecho habituales los eventos incómodos con los escoltas de su familia, pues se ha informado que le gusta ir al gimnasio ubicado en su casa vestida de manera provocativa, lo cual resulta desagradable para el personal de seguridad que se encuentra realizando sus labores. Señalaron, además, que la reina podría ser acusada de acoso debido a este comportamiento; sin embargo, es poco probable que alguien realice una denuncia tan grave en contra de una de las personas más importantes del país, considerando además que la denuncia podría ser desestimada debido a prejuicios sobre la posibilidad de que una mujer cometa ese tipo de delitos.