Después del funeral de Isabel II, Meghan Markle prometió a Harry que no volvería a hablarle a Carlos III

Hace ya varios años que la relación entre Meghan Markle y la mayoría de miembros de la familia Windsor es inexistente. Y es que, desde que la actriz llegó a la Casa Real, después de casarse con el Príncipe Harry, nadie la veía con buenos ojos, ya que consideraban que solamente estaba junto al Duque de Sussex por mero interés. Hecho que llevó a que todo el mundo tratara mal a una Meghan que nunca se sintió a gusto y acabó convenciendo a su marido de dejar la Casa Real en 2020.

Un mal ambiente que no fue suficiente como para apartar a Meghan Markle de asistir al funeral de una Isabel II a la que respetaba profundamente. Sin embargo, su presencia no acabó de gustar al resto de los asistentes, que, tras la marcha de Meghan, no estaban muy conformes con la presencia de la actriz, la cual consideraron que no pertenecía a esa ceremonia, por mucho que conservara el título de Duquesa de Sussex.

Carlos III tomó una decisión muy controvertida

Y es que, cuando toda la familia Windsor se estaba preparando para dar su último adiós a Isabel II, Harry estaba decidido a ir a despedirse de ella, junto a Meghan Markle, una propuesta que rápidamente fue rechazada por Carlos III que, como excusa, dijo que no quería que hubiera mucha gente en el Castillo de Balmoral. Algo que no solo enfureció a al propio Harry, sino que también sentó especialmente mal a una Meghan Markle que, según cuentan fuentes cercanas, desde ese momento, juró no volver a dirigirle la palabra a su suegro, al que culpa de no haber podido dar un último adiós a Isabel II.

Ante esta situación, no parece que Meghan Markle esté por la labor de perdonar u olvidar lo sucedido durante los días finales de la vida de Isabel II. Y es que, mientras que Harry sí que ha ido curando las heridas, Meghan mantiene en pie su idea de no volver a hablar con Carlos III al que desde ese momento retiró por completo la palabra.

Meghan no piensa ir al funeral de Carlos III

A raíz de esa disputa, fue que Meghan decidió que no estaba dispuesta a asistir a un hipotético funeral de Carlos III. Pues, tras ser rechazada a la última despedida de Isabel II, Meghan tiene más que claro que el actual Rey de Gran Bretaña no merecería que ella fuera a darle una última despedida.