El amante de Letizia, el periodista Jim Russo, cuenta que se acostaba con él para obtener beneficios laborales

El periodista Jim Russo ha hablado públicamente sobre su relación con Letizia antes de que ella se convirtiera en reina. Según Russo, su historia comenzó cuando Letizia aún era joven, apenas veinte años, y trabajaba como becaria en la agencia EFE. Él recuerda encuentros discretos en hoteles de Madrid y apartamentos poco conocidos, siempre buscando privacidad.

Lo que sorprende es el trasfondo de la relación. Russo asegura que Letizia se acercó a él con un objetivo claro: impulsar su carrera periodística. Según sus declaraciones, ella le pidió que hablara con su jefe para conseguirle oportunidades laborales. Russo describe esto como un claro interés profesional más que un vínculo romántico genuino. La relación, dice, fue esporádica y estuvo marcada por tensiones, incluso momentos de conflicto físico, como arañazos durante discusiones.

El propio Russo revela anécdotas que muestran la personalidad de Letizia en aquella época. Por ejemplo, en un viaje a Las Vegas, ella no le permitía usar el baño de la habitación del hotel, obligándole a bajar al vestíbulo. Pequeños detalles que, según él, reflejan un lado autoritario y calculador de la joven periodista.

Entre el amor y el interés

Aunque la relación tuvo un componente íntimo, Russo asegura que Letizia buscaba principalmente beneficio propio. Expertos y cronistas de la realeza la describen como ambiciosa y estratégica, enfocada en escalar profesionalmente. Según Maica Vasco y otras fuentes, Russo fue uno de varios hombres con los que Letizia tuvo relaciones antes de casarse con Felipe, siempre con un interés claro detrás de sus acercamientos.

Esta historia ha generado polémica porque toca la esfera privada de la reina, pero también muestra una faceta poco conocida: la determinación de Letizia por construir su carrera desde joven. Los relatos de Russo dejan entrever que, antes de convertirse en monarca, su vida estaba marcada por ambición y tácticas calculadas, usando sus relaciones para alcanzar metas profesionales.

Años después, Letizia mantiene un perfil muy reservado y evita que estas historias salgan a la luz. Russo, por su parte, no busca confrontación, pero sus declaraciones abren una ventana a la juventud de la que hoy es reina, mostrando que incluso las figuras más públicas tuvieron etapas llenas de decisiones controvertidas y estrategias personales.