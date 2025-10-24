El avión de Leonor cuesta 5.000 euros la hora y lo pagamos todos

Este jueves, Leonor ha aterrizado en Oviedo coincidiendo con la llegada de sus padres, Felipe VI y Letizia, y de su hermana, la infanta Sofía. Todos han llegado al mismo tiempo, aunque cada uno viajó por separado y sin pasar por Zarzuela para ninguna preparación previa. Las últimas pruebas se hicieron en el hotel La Reconquista, donde se alojan con su equipo. Actualmente, el hotel es un verdadero caos por la presencia de la familia real y su comitiva.

La princesa y su hermana se pierden días de clase por estos desplazamientos. Leonor interrumpe su formación militar en la Escuela del Aire, mientras Sofía deja sus estudios universitarios. Aunque la coordinación es impecable, no lo es el coste que estos viajes generan para los españoles.

Leonor siempre tiene disponible un helicóptero del ejército para moverse. Incluso podría volar los fines de semana a Madrid para ver a sus padres, aunque suele quedarse en la escuela militar. Sin embargo, cuando viaja a Asturias, el gasto se dispara.

El coste para la ciudadanía

La princesa viaja en el helicóptero Super Puma, que también utiliza Felipe VI en ocasiones especiales. Forma parte del Escuadrón 402, encargado del transporte de autoridades y visitantes oficiales. Pero su uso no es barato: cada hora de vuelo supone 5.000 euros solo en combustible.

Si contamos que Leonor regresa el domingo, el coste de ida y vuelta ya alcanza los 10.000 euros. A eso se suma el salario de la tripulación: entre dos y cuatro pilotos, uno especializado. En total, este viaje podría superar los 20.000 euros, sin incluir los vuelos de Felipe VI y Letizia ni el traslado de Sofía desde Lisboa.

Octubre está siendo un mes especialmente intenso para Leonor. Hace solo una semana protagonizó junto a Felipe VI el desfile de las Fuerzas Armadas, viajando de Murcia a Madrid, mientras Sofía llegaba desde Lisboa. Cada uno de estos desplazamientos representa un gasto elevado para la ciudadanía, que financia la agenda oficial de la familia real. Mientras tanto, los ciudadanos observan cómo cada viaje de la familia real se traduce en un gasto elevado que recae sobre todos nosotros.