El comandante de Elcano está harto de las malas formas de Letizia

La Princesa Leonor ha tenido que hacer frente a todo tipo de desafíos y de dificultades desde que embarcó en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. La Princesa de Asturias no solamente se ha enfrentado a nuevos retos relacionados con los trabajos como guardiamarina, sino que, como ha hecho desde su nacimiento, a todo lo que implica el hecho de ser la heredera al trono de España. Lo que ha acabado provocando que su experiencia haya sido muy complicada en todos los sentidos posibles. Desde problemas de salud, hasta dificultades por los paparazzi.

Ante esta situación, desde Zarzuela han movido todos los hilos posibles para hacer que el día a día de Leonor sea lo más sencillo posible. En este sentido, según han revelado algunos oficiales de Elcano, ha sido Letizia la que más ha tratado de intervenir para que Leonor cuente con privilegios y un trato preferencial en Elcano. Algo que no ha gustado nada ni a los guardiamarinas ni al comandante del buque, que se habría hartado de la Reina de España.

Letizia mantiene contacto constante con Elcano

Además, más allá de las inaceptables peticiones por parte de Letizia, el comandante de Elcano tiene que aguantar que la madre de Leonor lo llame constantemente para saber de primera mano en qué estado se encuentra su hija y si está siendo atendida o no. Una serie de preguntas que si no tienen la respuesta que Letizia busca, acaban provocando gritos, amenazas y faltas de respeto. Algo que no tolera el comandante de Elcano.

Cabe destacar que hace tiempo que Letizia quería sacar a su hija de Elcano. Sin embargo, fue Felipe VI el que se lo negó a su esposa, la cual no soporta saber que Leonor está sufriendo problemas de salud y que ella no puede hacer nada al respecto. Una situación límite para Letizia que la ha llevado a perder las formas en más de una ocasión.

Así pues, en Elcano ya están hartos del intervencionismo de Letizia, que no para de llamar para estar al día de todos y cada uno de los movimientos de su hija. Generando así, una situación insostenible y que está molestando mucho al comandante de Elcano.