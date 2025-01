El equipo médico de Kate Middleton, traslada a Buckingham, un diagnóstico terrible

Tras un año 2024 lleno de problemas para Kate Middleton y el resto de miembros de la Casa Real de Gran Bretaña, todo el mundo esperaba que este 2025 sea un año de recuperación y prosperidad en Buckingham. Sin embargo, no parece que los comienzos de año estén anunciando nada especialmente positivo. Pues, mientras que Carlos III sigue luchando contra un cáncer que no remite y Camilla Parker Bowles es incapaz de superar su infección de pecho, Kate Middleton tampoco está recibiendo las mejores noticias posibles en cuanto a su salud.

En este sentido, según han revelado fuentes cercanas a la Princesa de Gales, esta habría recibido un muy mal diagnóstico recientemente, en lo que se refiere a su situación en la lucha contra el cáncer que está padeciendo. Y es que, lejos de haber mejorado, el equipo médico le habría trasladado la necesidad de volver a pasar por el quirófano para tratar de volver a enderezar el rumbo de una recuperación que, tras la Navidad habría comenzado a ir a peor. Pues, si a finales de año se hablaba de una posible recuperación, a principios de 2025 ya se comenzó a especular con una posible recaída de Kate Middleton.

Un nuevo año y los mismos problemas

La realidad es que el cambio de año no parece que haya significado ninguna diferencia en Buckingham, donde no hacen más que recibir malas noticias por cualquier motivo. Pues, si no fuera poco con el terrible diagnóstico que han dado los médicos a una Kate Middleton que deberá someterse a la enésima operación contra el cáncer, las relaciones interpersonales dentro de la Casa Real tampoco es que estén yendo por el buen camino. Más bien todo lo contrario, todo el mundo se aleja cada vez más.

Pues, lejos de estar juntos y apoyándose mutuamente, los Príncipes de Gales siguen llevando vidas privadas absolutamente separadas. Kate y Guillermo siguen su camino de forma independiente como si no fueran un matrimonio y han dejado de apoyarse el uno al otro.

Kate ha recibido un muy duro golpe

Por su parte, Kate Middleton ha recibido un golpe del que será muy difícil que se pueda recuperar. Y es que, en poco tiempo hemos pasado de hablar de la recuperación de la Princesa de Gales a saber que su equipo médico la ha informado que deberá volver a someterse a una operación para tratar de combatir un cáncer que ha vuelto a ganar fuerza.