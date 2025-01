El equipo médico del Elcano confina a Leonor por vómitos y náuseas

Mientras veía como el buque Elcano abandonaba el puerto del puerto de Cádiz, Felipe VI fue incapaz de contener las lágrimas mientras Leonor y el resto de sus compañeros desaparecían en el horizonte, montados a bordo del buque escuela que deberá acabar de formar militarmente a Leonor, en alta mar. Un viaje, el de la Princesa de Asturias que durará hasta seis meses y que marcará por siempre la vida de una Leonor que, en sus primeros días ya ha comenzado a entender el porqué de las amargas lágrimas de su padre, que ya veía venir todo lo que iba a sufrir su hija a bordo de Elcano.

En este sentido, los primeros días de Leonor en alta mar están muy lejos de estar yendo sobre ruedas. Y es que, la Princesa de Asturias no ha tardado ni una semana en comenzar a acusar los primeros síntomas de su nueva vida en barco. Pues, como han confirmado varios miembros de la tripulación de Elcano, Leonor ha pasado días enteros encerrada en su camarote, donde se encuentra confinada por orden de sus superiores, quienes han llegado a la conclusión que no puede ejercer sus funciones mientras tiene vómitos y náuseas.

Los síntomas que está acusando Leonor son los propios del llamado mal de mar, o como lo llaman los expertos, Cinetosis, una patología que conlleva náuseas, vómitos, sudores fríos e incluso hiperventilación.

Felipe VI ya sabía a lo que su hija se arriesgaba

La realidad es que el Rey Felipe VI sabe de buena tinta a lo que se tendrá que enfrentar su hija mayor. Pues, ese mar del mar que está comenzando a sufrir Leonor ya lo padeció su padre, quien, en su aventura en alta mar, también pasó días enteros mareado y vomitando, estando absolutamente incapacitado para ejercer sus funciones durante las primeras semanas, en las que era incapaz de mantenerse operativo.

Sin embargo, no han sido pocas las voces que han comenzado a decir que Leonor está recibiendo un trato de favor por parte de los capataces del buque Elcano, los cuales han permitido que la Princesa de Asturias se quede en su camarote recuperándose y ausentándose de sus turnos de guardia. Algo que no habrá gustado nada a sus compañeros, quienes sienten que no son tratados igual que Leonor.