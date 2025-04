El guardiamarina de Elcano liado con Leonor tiene mala fama en Madrid

Ya no es ningún secreto que Leonor ha encontrado, en Elcano, a una nueva pareja. En este sentido, a pesar de que no han sido pocas las ocasiones en las que se le ha hecho saber que está prohibido mantener relaciones sentimentales o íntimas con otros guardiamarinas, Leonor sigue usando su camarote privado para pasar largas noches junto al joven con el que lleva liada durante varias semanas. Una situación que no solo ha levantado algunas asperezas a bordo de Elcano, donde ven injusto que Leonor pueda hacer lo que quiera. Si no que también ha comenzado a generar malestar en Zarzuela, donde han investigado al joven y sus posibles intereses.

Según han revelado fuentes cercanas a Casa Real, el equipo dedicado a investigar el entorno de Leonor, habría detectado que el joven con el que la Princesa de Asturias está liada tiene una muy mala fama en los círculos de poder en Madrid. Y es que, a pesar de venir de una familia especialmente rica, podría estarse moviendo por los intereses no por el hecho de querer de verdad a sus parejas.

Y es que, según habrían descubierto desde Zarzuela, las anteriores parejas del joven parecen cortadas por la misma vara de medir. Chicas con un entorno rico y poderoso, de las que podía sacar buen provecho. Además, todas ellas guardan un muy mal recuerdo de su expareja, al que consideran un aprovechado y una persona sumamente interesada. Lo que ha hecho saltar todas las alarmas en Zarzuela.

Zarzuela pide a Leonor que vaya con cuidado

A pesar de que no ha habido ninguna orden para hacer que Leonor deje su relación con su compañero guardiamarina, la realidad es que sí que le han pedido que lleve mucho cuidado con él. Su fama en Madrid es muy mala y podría estar buscando aprovecharse de la posición de Leonor para sacar fama y dinero a su costa. Una situación que no hace ninguna gracia en Zarzuela, donde seguirán controlando muy de cerca el nuevo ligue de la Princesa de Asturias.

Así pues, después de varias semanas de investigación, en Zarzuela se han enterado de las posibles malas intenciones que podría albergar el chico con el que Leonor ha estado liada. Y es que es posible que el joven tenga intereses a la hora de relacionarse con la hija de los Reyes de España.