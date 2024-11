El Príncipe Guillermo lleva 23 años siendo infiel a Kate Middleton, a la que engaña desde la universidad

Guillermo de Gales y Kate Middleton llevan muchos años juntos. En concreto, su noviazgo data de 2001, cuando ambos se conocieron en la universidad y, tras enamorarse, han formado una pareja formal que hasta hoy en día sigue vigente. Sin embargo, como ya es casi una tradición en las familias reales, el Príncipe Guillermo no ha sido lo que conocemos como un angelito. Si no más bien, todo lo contrario.

En este sentido, según se ha podido saber desde fuentes muy próximas a la realeza, la relación entre Guillermo y Kate Middleton está muy lejos de ser sana y de estar exenta de infidelidades, pues, desde el comienzo, Guillermo la habría sido infiel a Kate con varias mujeres, incluso desde su etapa en la universidad, pues, todo apunta que ni en sus primeros momentos el actual Príncipe de Gales le habría sido fiel a su actual esposa.

23 años plagados de infidelidades

A lo largo de los 23 años de relación que mantienen Guillermo y Kate, no han sido pocos los affaires del Príncipe con otras mujeres, pues, como hemos comentado, no se contuvo ni en su etapa universitaria, donde varios reportes aseguran que por su comportamiento en las fiestas y en el día a día, no parecía que estuviera con Kate Middleton, a la cual engañó con varias de sus compañeras universitarias durante su paso por la Universidad de St. Andrews, donde ya se comenzó a vislumbrar como sería posteriormente un matrimonio que está completamente roto y que se aguanta por puro interés.

De hecho, se habla de que Kate estaría, desde hace años, al tanto de todo lo que ha hecho Guillermo con otras mujeres. Sin embargo, ella estaría satisfecha con su situación de poder, a pesar de tener que pasar una vida completamente amargada por un matrimonio fallido, en el cual solo persiste el interés mutuo y las infidelidades de su marido, todo lo demás ya hace tiempo que desapareció.

Kate ya sabía dónde se metía

La realidad es que, cuando Kate comenzó su relación sentimental con Guillermo, ya se podía imaginar dónde se estaba metiendo. Y es que, si hay algo que ha caracterizado a las últimas generaciones de los Windsor es su nulo respeto por sus parejas, buen ejemplo de ello fue Carlos III, padre de Guillermo de Gales.

Así pues, ya van saliendo a la luz los trapos sucios de la pareja que deberá suceder a Carlos III en el trono de Gran Bretaña. Un Guillermo y una Kate que desde hace 23 años viven una relación donde conviven constantemente con el interés y la mentira.