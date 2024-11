El Príncipe Guillermo pidió a Carlos III que borrara a Harry de Sussex de su testamento

Es más que bien sabido que Carlos III no está atravesando un momento especialmente sencillo a nivel de salud. El monarca británico sigue luchando contra un cáncer que no acaba de remitir. Una situación que mantiene en vilo a toda la familia real y en especial del Príncipe Guillermo que está pendiente de todas las actualizaciones sobre el estado de su padre.

Ante esta situación, pese a ser lo que nadie quiere que suceda, Guillermo ya se ha puesto a pensar en un posible desenlace fatal que acabe con Carlos III en una situación absolutamente crítica y que lo pueda llevar a fallecer. Es por este motivo que, como han afirmado fuentes cercanas, ya habría comenzado a trabajar en un testamento al que, con la marcha de Harry, Guillermo da una especial importancia, ya que considera que su hermano no merece ser tenido en cuenta.

Guillermo no quiere dejar nada a Harry

A pesar de ser el primogénito y el encargado de dar sucesión a Carlos III cuando no pueda seguir como Rey, la realidad es que Guillermo de Gales no está contento con ser el que llevará la corona. Y es que, también quiere cobrar una importante venganza contra su hermano Harry, al que lleva años considerando un desertor. Por esto, ya habría comenzado a negociar con su padre Carlos III para que le niegue la herencia y, en cambio, se lo dé todo a él. Un cambio que, según afirman desde fuentes cercanas a la Casa Real, no acaba de convencer al monarca, que no se ve capaz de desheredar a su hijo menor.

En este sentido, el plan de Guillermo sería más propio de una venganza que de buscar el propio beneficio. Pues, lejos de buscar llenarse de propiedades y bienes, la realidad es que el Príncipe de Gales solo quiere que Harry tenga su merecido por abandonar a la familia. Algo que no le perdonará nunca y que lo ha llevado a pedir que le quiten toda la herencia.

Carlos no quiere dar por perdido a Harry

Pese a que ahora la relación es nula, la realidad es que Carlos III sigue guardando mucho aprecio por su hijo Harry, que, pese a haber abandonado la Casa Real, sigue estando en el corazón de un Carlos que no está ahora planteando la posibilidad de desheredar al más pequeño de sus dos hijos. Algo que seguro ha comenzado a irritar a Guillermo.

Así pues, el Príncipe Guillermo sigue buscando formas de atacar a su hermano Harry de Sussex. En este caso sería mediante la herencia de un Carlos III que, por ahora no está a favor de quitarle su parte de patrimonio.