El Príncipe Harry abandona a Meghan Markle para asistir al funeral de su padre

La salud de Carlos III comienza a ser un motivo de muy seria preocupación en Buckingham. El cáncer del Rey de Inglaterra está todavía muy lejos de remitir y las esperanzas de que pueda salir adelante y llevar una vida normal son, como mínimo, escasas. Y es que, después de un año bajo tratamiento, los médicos de Buckingham han visto como ningún tratamiento está surtiendo efecto en el Rey de Inglaterra, lo que los ha llevado a considerar que le podría quedar un año de vida. Hecho que no solo ha alarmado a Guillermo de Gales, sino que también a su hermano Harry.

La realidad es que, a pesar de que las relaciones entre el Príncipe Harry y el resto de la familia Windsor sigue estando en un punto ciertamente complicado, el mayor deseo de Carlos III antes de morir, es el de poder volver a reunirse con su hijo menor, al que quiere tener cerca de nuevo, para poder morir en paz consigo mismo.

Por su parte, según han revelado fuentes cercanas, Harry no estaría en desacuerdo a la hora de cumplir con la última voluntad de Carlos III. De hecho, el Duque de Sussex ya echa de menos su hogar y lleva meses planteando la posibilidad de volver más pronto que tarde a Reino Unido. Sin embargo, su situación en casa no facilita su regreso, pues Meghan Markle no lo apoyará de ninguna forma.

Harry dejará sola a Meghan para poder ver a su padre

Sin embargo, por mucha que sea la presión que lleva meses y años imponiendo Meghan Markle, sobre su marido, la realidad es que Harry está decidido a viajar hasta Reino Unido para, al menos, ver una última vez a su padre. Una decisión que habría tomado sin dar importancia a lo que pueda pensar su mujer. Y es que, si fuera necesario, Harry dejaría tirada a su mujer en Estados Unidos para poder acompañar a su padre durante sus últimos días siempre y cuando Meghan siga decidida a no mover ni un dedo por su suegro.

Así pues, a pesar de que hoy en día la comunicación sigue siendo nula. El Príncipe Harry está decidido a viajar a Reino Unido para estar cerca de su padre en los últimos momentos de su vida, a pesar de que Meghan Markle se oponga rotundamente a su decisión.