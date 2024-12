El Príncipe Harry confesó que se casó con Meghan Markle por las presiones de su hermano Guillermo de Gales

Si bien es cierto que el matrimonio entre Meghan Markle y el Príncipe Harry comenzó, oficialmente en 2018, la realidad es que la pareja ya estaba junta desde 2016. Una relación, la de los actuales Duques de Sussex, que nunca acabó de gustar a los miembros de la Casa Real, por motivos varios. En el caso de Guillermo de Gales, lejos de rechazar la relación entre Harry y Meghan, consideraba que, dados los pasos que iba tomando su relación, lo mejor era que se casaran cuanto antes, algo que acabó suponiendo una presión importante para el Príncipe Harry.

Ante esta situación, según contó Tina Brown en su libro The Palace Papers: Inside the House of Windsor, Guillermo consideraba que la pareja estaba avanzando demasiado rápido y sin casarse, algo fundamental para los miembros de la Casa Real, algo que llevó al Príncipe de Gales, a apresurar a su hermano menos, un Harry que, si bien no tenía prisa alguna por dar el sí quiero, habría acabado accediendo a ello, para evitar las presiones de su hermano mayor.

Guillermo nunca consideró a Meghan como una Duquesa ideal

La realidad es que, lejos de ver a Meghan Markle como una buena opción para que Harry comenzara a formar una familia, la realidad es que, según Tina Brown, Guillermo siempre tuvo sus dudas al respecto de las capacidades de Meghan a la hora de ejercer como Duquesa de Sussex. Pues, dado su pasado como actriz, esa exposición constante podría suponer un impedimento a la hora de encajar en el rol de Duquesa, algo que, con el tiempo, se acabó confirmando.

Además, dado, su pasado en Hollywood, Guillermo tenía sus dudas al respecto de la voluntad de Meghan a la hora de formar una familia, unas dudas que, con el tiempo se han disipado gracias al nacimiento de Archie y Lilibet, con los que Harry y Meghan Markle están más que encantados.

Guillermo está muy disgustado con su hermano

A pesar de haber sido el principal instigador de que Harry se casara con Meghan Markle, la realidad es que a Guillermo el tiro le ha salido por la culata, pues, lejos de lograr que hubiera estabilidad en la Casa Real, acabó provocando una pareja fuerte que decidió abandonar la Realeza para irse a vivir por su cuenta en Estado Unidos.

Así pues, como confesó Harry, el mayor responsable de que se decidiera casar con Meghan Markle, no fue otra persona que Guillermo de Gales, el cual, presionó a su hermano menor para que diera ese paso.