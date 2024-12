El Príncipe Harry ya no soporta a Meghan Markle, no se aguantan y la acusa de ser una mala madre

Desde que el Príncipe Harry decidió contraer matrimonio con Meghan Markle, ya sabía que no iba a tener una vida matrimonial ni sencilla ni estable. Y es que si el día a día de los miembros de la Casa Real ya acostumbra a ser un vaivén constante lleno de escándalos, infidelidades y bajo el constante escrutinio público, el hecho de casarse con una actriz como Meghan, lo hizo todo más complicado de lo que ya se esperaba.

Unas dificultades que, sumadas a la inexistente relación entre los Duques de Sussex y el resto de miembros de la Casa Real de Gran Bretaña, ha provocado que Harry comience a estar muy harto de un matrimonio que, ya no solamente está cada vez más separado, sino que ya comienza a no soportarse. Pues, Harry ha acabado viendo como los avisos de sus amigos, que siempre han detestado a Meghan Markle, se han convertido en una peligrosa realidad.

Meghan Markle, cada vez más alejada de casa

Ante la necesidad de volver a ingresar dinero, Meghan tomó la decisión de volver al cine. Un paso que, como han desvelado fuentes cercanas, no gustó nada a Harry, que ha visto como esos compromisos profesionales ha sido la excusa perfecta para alejarse de su vida de pareja e incluso de su papel como madre de Archie y Lilibet, a los que cada vez ve con menos asiduidad. Algo que, como hemos podido saber, irrita mucho a un Harry que cree que Meghan está siendo una muy mala madre.

Y es que, por si fuera poco el hecho de que no pase tiempo con los pequeños, Harry estaría muy molesto por la constante negativa de Meghan a permitir que Archie y Lili puedan tener contacto alguno con su abuelo Carlos III. Pues no solo ha bloqueado las visitas del monarca británico, sino que ha prohibido de forma tajante, que sus hijos viajen a Reino Unido en caso de que el Rey llegara a fallecer. Algo que Harry no puede tolerar.

Vidas cada vez más alejadas

Por otro lado, como se ha podido saber, Meghan y Harry llevan unas vidas cada vez más alejadas. Pues, si ya era una costumbre que se pelearan de forma habitual, ahora ya han llegado al punto de reducir su vida de pareja al mínimo. Pues, el Duque de Sussex no soporta a una Meghan que cada vez es más odiosa.

Así pues, el paso del tiempo no está sentando nada bien a los Duques de Sussex, que están viendo como su relación matrimonial se está convirtiendo en un auténtico martirio.