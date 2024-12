El servicio de Zarzuela encuentra a la reina Sofía en el suelo

La emérita Sofía ha sido una reina modelo para la familia real. Su compromiso con la corona la han mantenido en sus funciones reales pese a su edad y algunas complicaciones de salud que ha manifestado durante los últimos años. Hace algunas semanas viene sonando la idea de una posible retirada de Sofía por su comprometido estado, pero pese a los rumores, ella ha seguido al pie del cañón en Zarzuela.

Sin embargo, esto no es sinónimo de tranquilidad. La familia real estaría profundamente preocupada por los últimos incidentes que la reina ha vivido en el palacio. Por un lado, se filtró que su nieta, Victoria Federica, la consiguió en el suelo y tuvo que pedir ayuda. El equipo médico habría intervenido y estabilizado a su abuela.

Este no es un hecho aislado, nuevamente la esposa de Juan Carlos habría sido encontrada inconsciente en el piso, ahora por el personal de servicio del palacio, quienes también, según se rumorea, recurrieron a pedir auxilio para que se atendiera inmediatamente a Sofía.

Sofía no quiere salir de Zarzuela

Sofía prefiere que no la llamen emérita, quiere ser reina con todo lo que esto conlleva hasta el final. Algunos rumores aseguran que pronto debería salir de Zarzuela con su hermana, que tampoco está bien de salud y quien le habría pedido que quería que pasaran juntas sus últimos días en Grecia. A esto la reina habría dicho que si con todo el peso de su palabra, por lo que ahora, según se rumorea, enfrenta una difícil situación ante dos caminos que seguir por su bien y el de la familia.

Pero pese a esta promesa, la madre del rey Felipe sigue en Zarzuela donde también recibe todos los cuidados y atención medica su hermana la “tia Pecu”. Es posible que, ante estos indicios del deterioro de la salud de la reina Sofía, decida cumplir su promesa para también estar en un ambiente más tranquilo que le permita recuperarse.

Felipe está muy preocupado

Felipe ha tenido que lidiar con la difícil enfermedad de su tía, a quien todos estiman muchísimo, pero al sumar el estado de salud de su madre que parece ir en declive, su preocupación se habría acentuado últimamente y podría estar a punto de tomar decisiones drásticas para la corona.

Su madre podría imponerse, pero si Felipe decidiera que su madre abandone sus funciones reales por su salud, a la reina emérita no le quedarían opciones y quizás tomaría otro rumbo, como Grecia, para pasar el resto de sus días. Hasta ahora no hay comunicados oficiales sobre el estado de la reina Sofía, mucho menos del posible giro que pueda tomar su vida de aquí en más. Ahora, de lo que si no cabe duda es que, Sofía a sus 86 años no tiene la misma vitalidad de antes y quizás sea hora de tomar un descanso a la vida llena de responsabilidades y compromisos que siempre ha llevado.