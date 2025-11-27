Elke Büdenbender, mujer del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, molesta con Letizia

La visita de Estado del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y su esposa Elke Büdenbender a España ha dejado momentos de tensión entre las primeras damas. Durante la cena de gala celebrada el miércoles en el Palacio Real de Madrid, doña Letizia sorprendió a los presentes al abandonar la velada antes de su conclusión. La decisión de la Reina, que según algunos asistentes parecía incómoda o poco interesada en el acto, dejó a Elke Büdenbender visiblemente desconcertada.

El evento, tradicional en este tipo de visitas, estaba diseñado para fortalecer las relaciones bilaterales entre España y Alemania, además de servir como escenario para discursos y homenajes. Sin embargo, la prematura salida de Letizia, que terminó su cena de manera rápida y se marchó del Palacio Real, generó un momento de incomodidad entre los anfitriones y los invitados. La acción dejó entrever que, a pesar de la cordialidad formal entre ambas primeras damas, no siempre existe la sintonía esperada en estos encuentros oficiales.

Una agenda intensa centrada en igualdad y memoria histórica

La visita de tres días comenzó con un recibimiento oficial en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde los Reyes Felipe VI y doña Letizia dieron la bienvenida al matrimonio alemán con honores militares. Para la ocasión, Letizia lució un vestido rojo de The 2nd Skin Co acompañado de una elegante capa negra de Carolina Herrera, mientras que Elke Büdenbender eligió un mini abrigo beige de corte entallado con mangas de campana. La jornada continuó con un acto conjunto sobre políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género, celebrado en la Galería de las Colecciones Reales, al que asistieron mujeres destacadas de diversos sectores.

Además de los encuentros protocolares, la agenda incluyó un foro empresarial Hispano-Alemán, una recepción en la Embajada de Alemania y, en la jornada final, un emotivo homenaje a las víctimas del bombardeo de Guernica. Allí, Steinmeier y Felipe VI recorrieron el Museo de Paz, rememorando la tragedia que inspiró a Picasso y simbolizando el compromiso compartido por la memoria histórica y la cooperación internacional. A pesar del incidente en la cena, la visita ha servido para reforzar los lazos entre ambos países y poner en valor la colaboración en áreas como la igualdad, la conciliación y la protección de los derechos de mujeres y niñas. Sin embargo, la tensión entre Letizia y Elke seguirá siendo uno de los detalles más comentados de estos días.